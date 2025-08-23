A 'ingerência' dos EUA no Brasil 'tem a ver' com terras raras, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, atribuiu a "ingerência" dos Estados Unidos sobre o Brasil com o tarifaço ao interesse pelas terras raras brasileiras, conjunto de minerais críticos considerado o "ouro do século 21".

Haddad afirmou que os EUA já demonstraram disposição para interferir em outros países em troca de terras raras. Primeiro ele disse que o presidente americano, Donald Trump, propôs comprar a Groenlândia, um assunto "que estava na moda uns meses atrás". "É por causa das terras raras", disse hoje o ministro em entrevista ao jornalista Luis Nassif.

Após citar a compra da Groenlândia, ele lembrou da tentativa de golpe na Bolívia. "Você lembra quando teve uma tentativa de golpe na Bolívia? Em que o Elon Musk disse, 'se precisar, nós temos que dar o golpe para pegar o lítio da Bolívia'? Quer dizer, não é que eu estou imaginando coisas, está nos jornais", afirmou. "Ele [Musk] quer ser o maior produtor de veículo elétrico do mundo, [mas] a China tá passando todo mundo, e aí ele precisa do lítio."

A ingerência [no Brasil] tem a ver na minha opinião, com isso. Eles precisam de um governo entreguista porque é estratégico para eles. Como eles acham que a América Latina é o quintal dos Estados Unidos...

Esses minerais são estratégicos porque sem eles não haverá a "economia do futuro". Conhecidos como o "ouro do século 21", esses elementos são essenciais para produzir painéis solares, turbinas eólicas, discos rígidos, equipamento aeropespacial, bateria de carro elétrico e nanotecnologia.

Haddad elogia antigo PSDB

Fernando Henrique Cardoso (FHC) passou a faixa presidencial para Lula Imagem: VANDERLEI ALMEIDA/AFP

Haddad também elogiou a oposição feita ao PT pelo PSDB. Ele afirmou que o Brasil herdado pelo presidente Lula (PT) em 2022 "é muito diferente do que ele herdou em 2002". "Não é possível deixar de reconhecer que o governo dos tucanos tinha divergência conosco em torno da agenda econômica, em torno de uma agenda de desenvolvimento", afirmou. "Mas o fato é que o presidente Lula recebeu um país institucionalmente estável, recebeu um Congresso manejável; você conseguia compor maioria com uma certa facilidade, porque você, com base programática, conseguia estabelecer um acordo mesmo com a oposição."

A situação seria oposta agora. "Hoje você tem uma oposição bolsonarista, que não tem um projeto. O projeto [dela] é o país não andar. Então tudo lá [no Congresso] é mais difícil", afirmou.

Haddad tomou o cuidado de separar o bolsonarismo do Parlamento. "Não estou criticando o Congresso como instituição. Tenho até agradecido porque, bem ou mal, as pautas estão avançando", disse ele ao citar o papel de senadores e deputados na aprovação da Reforma Tributária.

Segundo o ministro, sem o bolsonarismo, os projetos do governo seriam aprovados mais rapidamente. "Em outro momento da história, o que fizemos em dois anos e meio nós poderíamos ter feito em um ano e meio", estimou. "Mas pela maneira como a oposição se porta [agora], se tornou um entrave."

Trump não será eterno

Pela manhã, Haddad defendeu uma postura "altiva" do Brasil diante dos EUA porque Trump não ficará no cargo para sempre. "O presidente Lula, nos seus três mandatos, teve ótimas relações com presidentes americanos, democratas e republicanos", disse ele em evento na sede nacional do PT, em Brasília. "Nós sempre mantivemos a nossa postura altiva, a nossa postura séria, soberana, no trato de assuntos comuns aos dois povos, que têm uma relação histórica de 200 anos."

Não tem nenhuma razão para que isso mude, até porque o governo Trump é temporário e o Brasil, os Estados Unidos são estados nacionais permanentes.

O tarifaço representaria um "desafio geopolítico" ao país. "O Brasil não pode servir de quintal de ninguém. Nós temos tamanho, densidade, importância para manter e garantir a nossa soberania. Nós não podemos escolher parceiro. O Brasil tem que ser parceiro de todo mundo", afirmou.

Outra demonstração de "soberania nacional" seria regular as bich techs. O enquadramento legal das empresas de tecnologia americana é uma das justificativas de Trump para sobretaxar o Brasil. "60% dos dados dos brasileiros estão sendo processados fora do Brasil e nós temos que tomar providências para que eles sejam processados aqui e de preferência com empresas brasileiras também", disse.

Nós estamos dialogando com setores estratégicos da economia brasileira para que nós tenhamos condição de desenvolver inteligência artificial no Brasil e de processar dados no Brasil.

Tarifaço e a extrema-direita

Arquivo - Trump e Bolsonaro apontam para Eduardo; filho do ex-presidente foi aos EUA articular retaliações ao Brasil para forçar a Justiça a absolver o pai, réu por tentativa de golpe de Estado Imagem: Instragram

Para o ministro, a "extrema-direita" brasileira articulou o tarifaço por interesses particulares. Segundo Haddad, a relação com o governo americano ia bem "até que essa atitude hostil nos surpreendeu pela ação e de grupos de extrema-direita brasileiros que de patrióticos não tem absolutamente nada", afirmou.