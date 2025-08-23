Brasil não pode ser quintal de ninguém, Trump é temporário, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou hoje em evento do PT, em Brasília, que o presidente dos EUA, Donald Trump, é temporário, e que "o Brasil não pode ser quintal de ninguém" ao se referir ao tarifaço. Para ele, hostilidade dos EUA com o Brasil é para 'livrar a cara dos golpistas'.

Relação com os EUA

Nós dialogamos com todos os governos. Em vários momentos, o presidente Lula, nos seus três mandatos, teve ótimas relações com presidentes americanos, democratas e republicanos. Nós sempre mantivemos a nossa postura altiva, a nossa postura séria, soberana, no trato de assuntos comuns aos dois povos que têm uma relação histórica de 200 anos.

Não tem nenhuma razão para que isso mude, até porque o governo Trump é temporário e o Brasil, os Estados Unidos são estados nacionais permanentes.

Tratativas e a extrema direita

Eu fiz uma reunião na Califórnia com o secretário do tesouro, Scott Besson. As tratativas estão andando muito bem, até que essa atitude hostil nos surpreendeu pela ação e de grupos de extrema direita brasileiros que de patrióticos não tem absolutamente nada.

Vimos aí pelas mensagens trocadas que o único objetivo é livrar a cara dos golpistas e não tem nenhuma outra finalidade essa hostilidade que não seja reabilitar a extrema-direita no Brasil.

Soberania e inteligência artificial

60% dos dados dos brasileiros estão sendo processados fora do Brasil e nós temos que tomar providências para que eles sejam processados aqui e de preferência com empresas brasileiras também, porque nós precisamos ter capital nacional e capital estatal investidos na capacitação do processamento de dados e na inteligência artificial.

Nós estamos dialogando com setores estratégicos da economia brasileira para que nós tenhamos condição de desenvolver inteligência artificial no Brasil e de processar dados no Brasil. São duas atividades completamente diferentes e as duas exigem cautela e atenção do Estado brasileiro.