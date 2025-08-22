Topo

Economia

Walmart diz que tarifas de Trump estão aumentando custos 'a cada semana'

Compradores passeiam no Walmart um dia após Donald Trump anunciar novas tarifas - Siddharth Cavale/REUTERS
Compradores passeiam no Walmart um dia após Donald Trump anunciar novas tarifas Imagem: Siddharth Cavale/REUTERS

Colaboração para o UOL

22/08/2025 17h51

A rede de varejo Walmart afirmou ontem que as tarifas impostas por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, estão elevando seus custos a cada semana.

O que aconteceu

O Walmart vê seus custos subindo 'com a empresa apertando suas margens de lucro mesmo com mais clientes visitando suas lojas em busca de produtos acessíveis'. As informações são de reportagem do Financial Times.

Relacionadas

5 em cada 10 trabalhadores não chegam com salário ao fim do mês, diz Serasa

Mais de mil peças de armas vindas dos EUA são encontradas em Viracopos

Número de domicílios alugados no Brasil aumenta 45% em oito anos, diz IBGE

A maior rede de varejo do mundo disse que trabalhou para conter os preços à medida que as tarifas sobre parceiros comerciais começaram a surtir efeito. Cerca de um terço da mercadoria da Walmart nos EUA é importada de países como China, México, Vietnã e Índia.

O impacto das tarifas tem sido gradual o suficiente para que quaisquer ajustes comportamentais dos clientes tenham sido atenuados, mas à medida que repomos o estoque nos níveis de preço pós-tarifas, continuamos a ver nossos custos aumentar a cada semana, o que esperamos que continue no terceiro e quarto trimestre Doug McMillon, CEO do Walmart, a analistas enquanto reportava resultados do segundo trimestre

O CEO do Walmart disse que consumidores de renda média e baixa têm sido mais sensíveis aos aumentos de preços relacionados às tarifas. "Vemos uma moderação correspondente nas unidades por item à medida que os clientes mudam para outros itens ou, em alguns casos, categorias", afirmou.

Resposta de Donald Trump. O Walmart já havia alertado em maio que precisaria aumentar alguns preços devido às tarifas, mesmo com seu tamanho e escala. Os comentários da empresa atraíram críticas do presidente Donald Trump: "Entre o Walmart e a China, eles deveriam, como se diz, 'COMER AS TARIFAS', e não cobrar NADA dos valiosos clientes. Estarei observando, assim como seus clientes!", postou.

Em entrevista à CNBC, o diretor financeiro John David Rainey disse que a empresa está trabalhando arduamente para manter os preços baixos, incluindo acelerar importações do exterior e manter descontos por tempo limitado em suas lojas. "Isso é gerenciado item por item e categoria por categoria. Certamente há áreas onde absorvemos totalmente o impacto dos custos mais altos das tarifas. Em outras áreas, tivemos que repassar alguns desses custos", disse.

O diretor financeiro do Walmart se recusou a especificar itens ou categorias onde o Walmart aumentou os preços, dizendo que a empresa está "tentando manter os preços o mais baixos possível". Segundo análise da CNBC de cerca de 50 itens vendidos pela varejista, algumas das mudanças de preço já chegaram às prateleiras em itens como frigideira, calça jeans e cadeirinha de carro.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Economia

Sony anuncia aumento de preço do Playstation 5 nos Estados Unidos

Europa e América Latina ajudam a diversificar investimentos além dos EUA

Walmart diz que tarifas de Trump estão aumentando custos 'a cada semana'

Socorro anti-tarifaço mira empresas impactadas acima de 5% do faturamento

Governo de SP abre vagas para especialista contábil com salário de R$ 6.000

Ele entrou como estagiário em 2003 e agora será o CEO de gigante varejista

Número de domicílios alugados no Brasil aumenta 45% em oito anos, diz IBGE

Discurso de Powell pode prenunciar corte da Selic, dizem analistas

54% dos trabalhadores não chegam ao fim do mês com salário, diz Serasa

Negociação com Trump vai piorar com julgamento de Bolsonaro, diz professora

Powell sinaliza corte de juros, mas mantém inflação no radar