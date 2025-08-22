Trump ameaça confiança histórica na economia dos EUA, diz New York Times

Por décadas, os EUA foram vistos como o lugar mais seguro do mundo para investidores aplicarem dinheiro e para empreendedores criarem negócios. Mas esse status pode estar em risco sob a presidência de Donald Trump, de acordo com uma análise publicada hoje pelo New York Times, mesmo dia em que o presidente do Fed (Federal Reserve, o banco central americano), Jerome Powell, fará o que deve ser seu último discurso na conferência econômica anual de Jackson Hole no cargo.

O que diz a análise

Interferência em órgãos independentes. O jornal aponta que Trump tem aumentado sua influência em instituições que, tradicionalmente, eram protegidas da política. Ele demitiu a chefe do Bureau of Labor Statistics após divulgação de números fracos de emprego e tentou forçar a saída de dirigentes do Fed que se recusaram a cortar juros. Além disso, usou dados fiscais para perseguir imigrantes, pressionou empresas em decisões de negócios e cortou verbas de pesquisas científicas em áreas como vacinas e mudanças climáticas.

Riscos para o futuro. Economistas alertam que cada medida, isoladamente, já traz perigos: a interferência no Fed pode gerar inflação mais alta, a manipulação de estatísticas oficiais tende a encarecer a dívida pública, e o corte em pesquisas ameaça o crescimento de longo prazo. Juntas, essas ações minam a credibilidade americana como ambiente previsível e confiável para investimentos. "Se você começa a desmontar essas bases, acaba destruindo a confiança", afirmou ao NYT Norbert Michel, economista do Cato Institute. O temor é que os EUA caminhem para situações vistas em países como Argentina e Turquia, marcados por estatísticas manipuladas e instabilidade.

Fed no centro das tensões. O ponto mais sensível é a independência do Fed. Trump pressiona por cortes de juros para reduzir o custo da dívida de US$ 30 trilhões, algo que, segundo críticos, transformaria o banco central em ferramenta política. "A história mostra que não termina bem quando a autonomia de um banco central é comprometida", disse Patrick Harker, ex-presidente do Fed da Filadélfia ao jornal.

Perigo silencioso. Até agora, os mercados financeiros não indicam crise iminente. Os juros dos títulos do Tesouro, que chegaram a subir diante de anúncios de tarifas e ameaças de Trump contra o Fed, voltaram a se estabilizar. Mas especialistas alertam que os efeitos podem ser graduais e explosivos no futuro. "O perigo é presente, não distante", resumiu Glenn Hubbard, ex-conselheiro econômico da Casa Branca, ao New York Times.

O contexto

Powell vai discursar às 11 horas. O discurso de hoje de Jerome Powell, marcado para as 11h de Brasília, ocorre em meio à pressão sem precedentes de Trump, mas dados econômicos mistos podem levar Powell a um meio-termo que deixa grandes questões em aberto.

Investidores e Trump pressionam por redução nos juros em setembro. Investidores estão esperando e Trump está exigindo um corte na taxa de juros quando o Fed se reunir no próximo mês, e dois diretores do banco central começaram a pressionar por reduções com dissidências na última reunião do banco central, devido a preocupações de que o mercado de trabalho possa estar enfraquecendo mais rapidamente do que sugerem os dados de emprego. Apesar disso, a inflação segue acima da meta de 2% e pode subir ainda mais com o impacto das tarifas de importação impostas por Trump.

Risco de perda de credibilidade. Reduzir juros com inflação em alta pode comprometer a confiança no Fed. Jeffrey Schmid, presidente do Fed de Kansas City, afirmou que cortar agora "poderia afetar a mentalidade inflacionária" da sociedade. Atualmente, os juros estão entre 4,25% e 4,50%.

Expectativas para o discurso de Powell. Ele não sinalizou uma direção clara, mas abriu espaço para um corte em setembro caso a desaceleração do emprego se confirme. Também tem defendido que a política monetária deve ser guiada por dados e não por pressões políticas. A fala é vista como uma espécie de despedida: seu mandato à frente do Fed termina em maio. Seus comentários devem ainda revelar um novo arcabouço operacional do Fed que simplifique o conjunto mais complexo de princípios revelados na conferência há cinco anos.

Inflação no radar

Tarifaço já eleva os preços na economia norte-americana. Em relatório publicado ontem, o IIF (Instituto de Finanças Internacionais) afirma que as taxas estão "claramente" alimentando a inflação, com os preços de importação e de produtores em alta, à medida que os estoques de reserva se esgotam.

IIF ainda cita as restrições à imigração. Conforme o documento, as restrições à imigração nos EUA também reduziram a oferta de mão de obra. Como consequência, o instituto avalia que as decisões de política do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, não tratam do momento adequado para cortar os juros, mas sobre quando as reduções podem começar sem que a autoridade monetária perca credibilidade.

O Fed está limitado a cortar [os juros] sem uma desinflação mais clara, mas enfrentando riscos crescentes de inflação impulsionada pela oferta.

IFF, em relatório

Demanda ainda demonstra resiliência. Embora sinais de estresse estejam surgindo entre as famílias de baixa renda, o relatório menciona que a manufatura e a construção privada perdem força sob o peso das tarifas e das condições financeiras mais restritivas.

(Com informações da Reuters)