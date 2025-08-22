Crédito para exportadores: como receber ajuda do governo após o tarifaço

O BNDES anunciou hoje as condições do Plano Brasil Soberano, que destinará linhas de crédito mais baratas a empresas cujas exportações foram tarifadas em 50% pelos Estados Unidos. Serão elegíveis as empresas cujas exportações representem ao menos 5% do faturamento bruto total. As primeiras aprovações devem sair na semana de 15 de setembro.

Como será o acesso ao crédito?

Companhias interessadas, que tenham tributos e contribuições federais em dia, devem solicitar o benefício direto ao BNDES ou a bancos habilitados. O site do BNDES possui uma lista de todos os bancos credenciados. Empresas menores e mais prejudicadas terão prioridade.

Beneficiários deverão comprovar que mantiveram empregos de funcionários. A média de empregos entre julho de 2024 e junho de 2025 deverá ser a mesma do período entre o 5º e 16° mês após a contratação do financiamento. O governo fará monitoramento nacional e regional.

Governo dará garantia e pagará os financiamentos, caso exportadores sofram com inadimplência de compradores ou cancelamento de contratos. Será liberado R$ 1 bilhão do FGO (Fundo de Garantia de Operações), do Banco do Brasil, para que bancos emprestem até R$ 2,5 bilhões às empresas, e mais R$ 2 bilhões do FGI (Fundo Garantidor para Investimentos), do BNDES, para os bancos emprestarem até R$ 20 bilhões.

Empresas cujas exportações tarifadas representem mais de 20% do faturamento bruto total terão mais acesso a crédito. Essas serão elegíveis a todas as linhas de garantia e financiamento.

Mais R$ 10 bilhões serão destinados a quem sentiu o tarifaço. O BNDES anunciou também uma linha adicional de crédito para empresas menos afetadas buscarem novos mercados e usarem em gastos operacionais gerais, além dos R$ 30 bilhões já divulgados pelo governo.

Quais são as condições financeiras?

Micro, pequenas e médias empresas pagam 0,66% de juros ao mês para financiar gastos operacionais gerais, com limite de R$ 35 milhões para cada e prazo de cinco anos para pagamento. Isso inclui até um ano de carência.

As grandes pagam 0,82% de juros ao mês para os gastos gerais, ou seja, 10,31% ao ano; prazo é de cinco anos para pagamento, com limite de R$ 200 milhões de crédito. A carência é a mesma.

Para busca de novos mercados, o governo deu o mesmo limite de crédito e juros de 0,66% para companhias de todos os tamanhos. Os prazos e carências são iguais.

Para aquisição de máquinas e equipamentos, os juros são fixos e de 0,58% ao mês; valor máximo é de R$ 150 milhões por empresa, com prazo de cinco anos para pagamento. Isso vale para empresas pequenas, médias e grandes que foram afetadas. O prazo para quitação inclui até um ano de carência.

Para inovações tecnológicas e adaptações na estratégia e eficácia da produção, o prazo é de até dez anos para pagamento. Os juros e limite de financiamento por empresa também são de 0,58% ao mês e R$ 150 milhões, respectivamente.

Medidas para além dos financiamentos

Aprovados terão direito à suspensão de impostos federais durante dois meses e ao parcelamento de dívidas com a União. Serão suspensos o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica), a CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), o PIS/Pasep (Programa de Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) e a Cofins (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social).

Empresas beneficiadas pelo regime drawback, que isenta impostos de matérias-primas usadas na produção de produtos exportados, terão um ano extra para vender as mercadorias finais aos EUA. Aqueles que fizeram acordo com o governo para exportar os artigos até o fim deste ano terão até o final de 2026 para vendê-los aos EUA.

Reembolso de tributos sobre exportação será ampliado para os mais afetados. O programa Reintegra dará condições específicas para essas empresas: grandes e médios exportadores terão isenção de até 3,1%; para micro e pequenas empresas, a porcentagem será de até 6% dos impostos pagos ao Brasil para exportar aos EUA. As condições valem até dezembro de 2026, com limite de R$ 5 bilhões no total de isenções.

Poder Executivo poderá comprar alimentos de setores mais prejudicados. União, estados e municípios poderão fazer as compras para programas de alimentação, como merenda escolar e refeições em hospitais públicos.