'Processada, em fila de restituição': entenda o que significa aviso do IRPF

Ao consultar o status da restituição do Imposto de Renda, alguns contribuintes encontram a mensagem "Processada — em fila de restituição". Isso significa que a declaração foi recebida e analisada pela Receita, mas que o valor da restituição ainda não foi liberado para pagamento.

A consulta ao 4º lote de restituição foi liberada hoje.

O que aconteceu

Valor ainda não foi liberado. Essa frase significa que a Receita Federal recebeu e processou a declaração com base nas informações prestadas pelo contribuinte e cruzamentos de informações constantes na base. O valor da restituição, porém, ainda não foi liberado para crédito na conta indicada na sua declaração.

Não quer dizer que o contribuinte caiu na malha fina. A mensagem indica apenas que as restituições são pagas em lotes, e o valor será depositado nos próximos.

O valor da restituição será acrescido de juros equivalentes à taxa Selic para títulos federais, acumulado mensalmente, calculados a partir de junho de 2025 até o mês anterior ao da liberação da restituição, e de 1% no mês da liberação. Logo, os contribuintes cuja restituição foi liberada no primeiro lote, irão receber o mesmo valor apurado na declaração, ou seja, sem juros.

David Soares, Consultor Tributário da IOB

Em 2025, a ordem de liberação dos lotes de restituição obedece aos seguintes critérios de prioridade:

Maiores de 80 anos Pessoas com deficiência física ou mental Pessoas com moléstia grave Maiores de 60 anos Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério Utilização da declaração pré-preenchida e opção pelo recebimento da restituição via Pix Utilização da declaração pré-preenchida Demais contribuintes

Calendário de restituição do IRPF 2025

1º lote: 30 de maio (já pago)

30 de maio (já pago) 2º lote: 30 de junho (já pago)

30 de junho (já pago) 3º lote: 31 de julho (já pago)

31 de julho (já pago) 4º lote: 29 de agosto

29 de agosto 5º e último lote: 30 de setembro

Como consultar a restituição do IRPF?

Para saber se vai receber a restituição no segundo lote, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet (clique aqui). Na página, é preciso preencher o formulário com o número do CPF, a data de nascimento e o ano de exercício (2025).

A informação sobre a situação da restituição do contribuinte é atualizada mensalmente. Caso sua restituição não esteja prevista para o segundo lote, o contribuinte que não tem nenhuma pendência na declaração e fizer a consulta verá apenas a informação "em fila de restituição".