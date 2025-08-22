Governo vai socorrer empresas impactadas em ao menos 5% do faturamento

O governo federal vai conceder linhas de crédito mais baratas a empresas cujas exportações foram tarifadas em 50% pelos Estados Unidos e que acabaram impactadas em ao menos 5% do faturamento total bruto em 12 meses. Batizada de Plano Brasil Soberado, essas linhas de crédito fazem parte do pacote de socorro criado para ajudar empresas afetadas pelo tarifaço aplicado pelo presidente americano Donald Trump.

O que aconteceu

Para conceder o benefício, o governo vai analisar o período em que ocorreu o impacto de 5% sobre o faturamento da empresa. Ele será medido entre julho de 2024 a junho de 2025. "A patir da segunda semana de setembro a gente inicia o processo de aprovação" do crédito, afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante em coletiva de imprensa.

Serão abertas quatro linhas de crédito:

Capital de giro: Para inanciar os gastos operacionais das empresas. Taxa de 0,66% para micro pequena e média empresas e 0,82% ao mês para grandes empresas. O prazo de pagamento será de cinco anos com um ano de carência. Giro de diversificação: Para ajudar empresas a buscar novos mercados. Para diversificar as exportações e ficar menos sujeitos a choques. A taxa será de 0,66% para todos os portes de empresa. Prazo de cinco anos com um ano de carência. O valor para micros, pequenas e médias empresas poderão tomar até R$ 35 milhões nessas duas linhas, enquanto as grandes poderam tomar até R$ 200 milhões. "Esse choque indica que a gente precisa fortalecer mais a nossa competitividade, buscar novos mercados e buscar novos mercados muitas vezes não é só capital de giro", afirmou Nelson Barbosa, diretor de Planejamento do BNDES. Linha de investimento: Será concedida para máquinas e equipamento. Taxa de 0,58% ao mês para todos os portes de empresas com prazo de cinco anos e um ano de carência. Será possível tomar até R$ 150 milhões. Linha de projetos: Voltada a projetos e desenvolvimento, com taxa de 0,58% ao mês para todos os portes de empresas com prazo de cinco anos e um ano de carência. Pode tomar até R$ 150 milhões, com até 10 anos e dois anos de carência.

O beneficío será maior para quem tiver sido mais afetado. Empresas que tiverem seu faturamento com impacto igual ou superior a 20% do faturamento "poderão acessar todas as linhas e garantias do FGI, PEAC e do FGO", afirmou o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello.

Mais R$ 10 Bilhões

O recurso novo foi anunciado pelo presidente do BNDES. Segundo Alozízio Mercadante "vamos apresentar recursos novos (...) surpresas importantes". "Mais R$ 10 bilhões de créditos para empresas abaixo das tarifas de 50% que também foram atingidas", disse ele.

A linha de crédito será inferior ao das empresas tarifadas em 50%. "Um pouco abaixo da [taxa] Selic [de 15% ao ano]", afirmou Mercadante, que citou frase recorrente do presidente: "Ninguém fica para trás".