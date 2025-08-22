Topo

Economia

Petrobras confirma Bruno Moretti como novo presidente do conselho de administração

São Paulo

22/08/2025 09h18

A Petrobras confirmou na noite desta quinta-feira, 21, por meio de fato relevante, a eleição de Bruno Moretti como novo presidente do conselho de administração. Ele assume no lugar de Pietro Mendes, que renunciou ao cargo na quarta (20) para ocupar uma diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O aval do conselho foi antecipado pela Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Moretti é formado em Economia pela Universidade Federal Fluminense (UFF), possui mestrado em Economia da Indústria pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Doutorado em Sociologia pela Universidade de Brasília (UnB).

Iniciou carreira como Analista de Planejamento e Orçamento do Ministério do Planejamento, em 2004. Entre 2009 e 2012, foi diretor da Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos, e de 2013 a 2014, assessor da Secretaria Executiva do Ministério do Planejamento.

Atualmente é Secretário Especial de Análise Governamental da Presidência da República, conselheiro da Petrobras e membro do Comitê de Investimentos da empresa estatal.

