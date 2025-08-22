Negociação com Trump vai piorar com julgamento de Bolsonaro, diz professora

As negociações entre Brasil e Estados Unidos em torno do tarifaço imposto por Donald Trump devem piorar após o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) marcado para o início de setembro, analisa Lia Vall Pereira, professora da UERJ e sênior fellow do Cebri, em entrevista ao Mercado Aberto de hoje.

Na era de Trump, é difícil imaginar que avance de uma forma positiva. Enquanto Trump colocar a questão política como uma das prerrogativas para fazer negociação, é muito difícil o Brasil negociar.

O cenário agora é ruim, certamente vai piorar com a questão do julgamento do Bolsonaro. Imagino que, dependendo, ele pode querer anunciar ou, enfim, tencionar mais ainda essa relação, mas, ao longo do tempo, eu acho que um pouco de bom senso, impulsionado pelos interesses dos setores americanos, vai começar a aparecer.

Lia Vall Pereira, professora da UERJ e sênior fellow do Cebri

No âmbito político, é uma questão de quem vai estar no governo. Se não for o Trump, a gente não sabe depois quem vai ser o presidente, eu acho que você tem o espaço para reconstruir isso. Lia Vall Pereira, professora da UERJ e sênior fellow do Cebri

O Mercado Aberto vai ao ar de segunda a sexta-feira no UOL às 8h, com apresentação de Amanda Klein, antecipando os principais movimentos do mercado financeiro.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: