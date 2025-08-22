Topo

Powell sinaliza corte de juros, mas mantém inflação no radar

O presidente do Fed (Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, Jerome Powell, admitiu que a autoridade monetária pode cortar os juros em setembro. Ainda assim, manifestou preocupação com a afirmou que a inflação, que "encontrou novos desafios" neste ano mediante ao tarifaço aplicado por Donald Trump e as políticas antimigrantes..

Powell avalia que o Fed tem margem para reduzir os juros em setembro. Durante aguardado discurso no simpósio de Jackson Hole, que reúne representantes de banco centrais de todo o mundo, o presidente do BC dos EUA afirmou reconheceu haver um caminho aberto para o corte das taxas pela primeira neste ano. Os juros dos EUA figuram entre 4,25% e 4,5% ao ano desde dezembro do ano passado.

Discurso de Powell era aguardado pela pelo presidente dos EUA, Donald Trump. O comandante do Banco Central norte-americano é pressionado pela Casa Branca para o início de um ciclo de cortes das taxas de juros. As queixas lideradas por Trump consideram que as taxas no patamar atual dificultam o acesso ao crédito e prejudicam o desenvolvimento econômico.

Decisão da última reuniões do Federal Reserve não foi unânime. A pressão pela queda dos juros aumentou com o voto favorável ao início dos por dois representantes da autoridade monetária. As divergências a favor da redução consideram que as taxa já causam efeitos negativos ao mercado de trabalho. Por outro lado, a inflação acumulada em 12 meses permanece acima da meta de 2%.

Mais de 70% das expectativas do mercado financeiro vê corte dos juros em setembro. A estimativa pala redução dos juros ao patamar entre 4% e 4,25% ao ano segue majoritária. Menos de um terço dos analistas (28,5%) estão à espera de uma nova manutenção da taxa no próximo mês. Os juros abaixo de 4% ao ano em dezembro é aguardado por 72,5% do mercado financeiro norte-americano.

