Número de domicílios alugados no Brasil aumenta 45% em oito anos, diz IBGE

A quantidade de domicílios alugados no Brasil sofreu um aumento de 45,4% entre 2016 e 2024, de acordo com o IBGE.

O que aconteceu

O número de domicílios alugados passou de 12,3 milhões, em 2016, para 17,8 milhões, em 2024, um aumento de 5,6 milhões. Quase metade (2,6 milhões) dessa variação no total de domicílios alugados aconteceu de 2022 para 2024. As informações são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE.

Aumentou, também, o total de domicílios alugados: 18,4%, em 2016, para 23%, em 2024. No mesmo período, houve uma contínua redução na proporção de domicílios próprios já pagos, de 66,8% para 61,6%, indicando uma concentração de riqueza.

Essa redução de 5,2 pontos percentuais ao longo dos anos em domicílios próprios, combinada ao aumento de domicílios alugados, indica uma concentração de riqueza nesse período. Se não se criam oportunidades para a população adquirir o seu imóvel, as pessoas precisam partir para o aluguel. Ao passo que temos também na economia um processo muito longo de inflação e salário reduzidos, o que cria mais dificuldades para as pessoas alavancarem seu patrimônio William Kratochwill, analista da pesquisa do IBGE

Norte (70,0%) e Nordeste (69,6%) registraram as maiores estimativas de domicílios próprios já pagos em 2024. Houve redução desde 2016, quando eram 74,2% e 73,1%, respectivamente.

Já Centro-Oeste (30,8%), Sudeste (25,4%) e Sul (23,0%) apresentaram os maiores percentuais de domicílios alugados. No Centro-Oeste, destaque também aos imóveis cedidos, que representavam 10,7% dos domicílios da região.