Ele entrou como estagiário em 2003 e agora será o CEO de gigante varejista

Há 22 anos, Michael Fiddelke era apenas um estagiário de finanças na Target, gigante varejista americana de artigos gerais. Agora, aos 49 anos de idade, ele está prestes a se tornar o próximo CEO da empresa.

O que aconteceu

Michael Fiddelke, hoje diretor de operações da Target, assumirá o cargo a partir de 1º de fevereiro de 2026, conforme anunciou a empresa na quarta-feira. Ele substituirá Brian Cornell, que liderou a varejista pelos últimos 11 anos, supervisionando recordes históricos na bolsa em 2021 e uma queda contínua no mercado desde então.

Fiddelke estagiou na Target em 2003, quando era estudante de pós-graduação em administração de empresas e finanças na Universidade Northwestern. A Target o contratou como analista em tempo integral no ano seguinte, e ele foi promovido ou mudou de cargo dentro da empresa sediada aproximadamente a cada dois anos, até chegar a CEO.

O currículo de Fiddelke na Target entre 2007 e 2024 inclui os mais variados cargos: diretor, vice-presidente, vice-presidente sênior, vice-presidente executivo e diretor financeiro.

Posso dizer que o estagiário que passou por aquelas portas há 22 anos não teria previsto um caminho na Target que levasse ao dia de hoje Michael Fiddelke, em vídeo no LinkedIn

Fiddelke assume o cargo com um desafio. As vendas da Target nos último quatro anos até têm sido estáveis, mas clientes, ex-funcionários, fornecedores e analistas dizem ser em grande parte resultado de experiências insatisfatórias em lojas com poucos funcionários e uma mudança, na era Trump, contra esforços de diversidade", relatou a CNBC. "Eles meio que perderam sua identidade", disse um ex-funcionário, que trabalhou na Target por quase dez anos.

A projeção de 2025 para os resultados fiscais da Target é uma queda de um ponto percentual nas vendas. "Fazer a Target voltar a crescer é minha prioridade. Precisaremos operar de forma diferente, agir com urgência e foco, e fazer escolhas ousadas para chegar lá", escreveu Michael.

Quando assumir o cargo, Fiddelke se juntará a nomes como Elliott Hill, da Nike, Satya Nadella, da Microsoft, e Mary Barra, da General Motors, como pessoas que passaram a liderar as empresas onde começaram como estagiários. Suas décadas de experiência na Target, durante períodos de alta e baixa, o ajudam a "entender este negócio" e o que o torna "distintamente único", disse ele durante uma ligação com repórteres.