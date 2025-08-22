Europa e América Latina ajudam a diversificar investimentos além dos EUA

Medidas inéditas anunciadas neste ano pelo presidente Donald Trump em todas as áreas, da economia à educação, aumentaram a sensação de incerteza em relação ao futuro dos Estados Unidos, visto há décadas como um país de instituições sólidas, estável e previsível. Nesse cenário, os investidores podem pensar em diversificar suas carteiras internacionais para além do mercado financeiro norte-americano.

Para montar uma estratégia, primeiro é preciso identificar setores econômicos que tenham boas perspectivas de ganhos em outras regiões do mundo.

Na Europa, as Bolsas de Londres e Frankfurt dão acesso a setores como os de produtos de luxo, de energia e de tecnologia. Já na América Latina, o Chile se destaca em mineração, especialmente na produção de lítio, que é matéria-prima para a produção de baterias de veículos elétricos e híbridos.

Depois, é necessário considerar o melhor tipo de produto. A partir do Brasil, é possível investir diretamente em ações de empresas estrangeiras, títulos do governo, certificados de depósito (semelhantes aos CDBs brasileiros, mas emitidos por bancos estrangeiros), além de ETFs (Exchange Traded Funds, ou fundos de índice).

Pensando em diversificação, é aconselhável acessar mercados estrangeiros direto na fonte. Ao investir por meio de corretoras globais, o investidor não só captura a [eventual] alta do ativo, como também se protege da variação cambial.

Cristiano Leal, especialista em investimentos e planejador financeiro CFP

O fim dos EUA?

A busca por alternativas de investimentos fora dos EUA, o maior e mais sofisticado mercado financeiro do mundo, também exige cuidados, porque o ritmo de crescimento de outros países é muito mais lento, de forma geral.

Ademais, é essencial ponderar o pessimismo com a economia norte-americana. O medo era maior nos primeiros meses do ano, enquanto o mundo tentava entender um pouco melhor a nova política de tarifas comerciais de Trump. Naquele momento, os especialistas perceberam uma migração para mercados europeus e para alguns latino-americanos, em particular os que estavam subavaliados, como a Argentina e México, e mostravam uma possibilidade maior de avanço.