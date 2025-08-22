Topo

Economia

Europa e América Latina ajudam a diversificar investimentos além dos EUA

Centro financeiro de Londres - Frans Ruiter/Unsplash
Centro financeiro de Londres Imagem: Frans Ruiter/Unsplash

Neide Martingo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

22/08/2025 18h40

Medidas inéditas anunciadas neste ano pelo presidente Donald Trump em todas as áreas, da economia à educação, aumentaram a sensação de incerteza em relação ao futuro dos Estados Unidos, visto há décadas como um país de instituições sólidas, estável e previsível. Nesse cenário, os investidores podem pensar em diversificar suas carteiras internacionais para além do mercado financeiro norte-americano.

Para montar uma estratégia, primeiro é preciso identificar setores econômicos que tenham boas perspectivas de ganhos em outras regiões do mundo.

Na Europa, as Bolsas de Londres e Frankfurt dão acesso a setores como os de produtos de luxo, de energia e de tecnologia. Já na América Latina, o Chile se destaca em mineração, especialmente na produção de lítio, que é matéria-prima para a produção de baterias de veículos elétricos e híbridos.

Depois, é necessário considerar o melhor tipo de produto. A partir do Brasil, é possível investir diretamente em ações de empresas estrangeiras, títulos do governo, certificados de depósito (semelhantes aos CDBs brasileiros, mas emitidos por bancos estrangeiros), além de ETFs (Exchange Traded Funds, ou fundos de índice).

Pensando em diversificação, é aconselhável acessar mercados estrangeiros direto na fonte. Ao investir por meio de corretoras globais, o investidor não só captura a [eventual] alta do ativo, como também se protege da variação cambial.
Cristiano Leal, especialista em investimentos e planejador financeiro CFP

O fim dos EUA?

A busca por alternativas de investimentos fora dos EUA, o maior e mais sofisticado mercado financeiro do mundo, também exige cuidados, porque o ritmo de crescimento de outros países é muito mais lento, de forma geral.

Ademais, é essencial ponderar o pessimismo com a economia norte-americana. O medo era maior nos primeiros meses do ano, enquanto o mundo tentava entender um pouco melhor a nova política de tarifas comerciais de Trump. Naquele momento, os especialistas perceberam uma migração para mercados europeus e para alguns latino-americanos, em particular os que estavam subavaliados, como a Argentina e México, e mostravam uma possibilidade maior de avanço.

A volta de Donald Trump ao cenário político pode trazer mais volatilidade de curto prazo, especialmente em setores ligados ao comércio exterior e à energia. Mas, no longo prazo, os EUA seguem como referência global em inovação, tecnologia e segurança jurídica.
Thomas Monteiro, analista-chefe do site Investing.com

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Economia

Sony anuncia aumento de preço do Playstation 5 nos Estados Unidos

Europa e América Latina ajudam a diversificar investimentos além dos EUA

Walmart diz que tarifas de Trump estão aumentando custos 'a cada semana'

Socorro anti-tarifaço mira empresas impactadas acima de 5% do faturamento

Governo de SP abre vagas para especialista contábil com salário de R$ 6.000

Ele entrou como estagiário em 2003 e agora será o CEO de gigante varejista

Número de domicílios alugados no Brasil aumenta 45% em oito anos, diz IBGE

Discurso de Powell pode prenunciar corte da Selic, dizem analistas

54% dos trabalhadores não chegam ao fim do mês com salário, diz Serasa

Negociação com Trump vai piorar com julgamento de Bolsonaro, diz professora

Powell sinaliza corte de juros, mas mantém inflação no radar