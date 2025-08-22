Dólar cai e Bolsa sobe à espera da fala de Powell sobre juros nos EUA

O dólar cai e a Bolsa de Valores abriu em alta o pregão de hoje, em dia de expectativa pelo discurso de Jerome Powell, presidente do Fed (Federal Reserve, o banco central norte-americano), no simpósio de Jackson Hole, que deve dar pistas sobre o futuro dos juros nos Estados Unidos. No Brasil, investidores também acompanham os desdobramentos da Lei Magnitsky sobre ações dos bancos.

O que está acontecendo

O dolár comercial abriu o dia em leve alta, mas caiu 0,16%, para R$ 5,469, às 10h27. O dólar turismo, usado por quem viaja, sobe ligeiramente 0,1%, cotado a R$ 5,678.

Ibovespa abriu em alta de 0,39%, aos 135.036 pontos. Às 10h17, as ações do Banco do Brasil (BBAS3) aparecem entre as mais negociadas, até o momento, com avanço de 1,27%.

Discurso do presidente do Fed é aguardado. Os ativos hoje devem ser influenciados pelo discurso do presidente Fed, Jerome Powell, às 11h (horário de Brasília) no simpósio de Jackson Hole. Após falas duras de dirigentes regionais do Fed nos últimos dias, o mercado passou a recalibrar suas expectativas quanto ao início do ciclo de cortes nos juros dos Estados Unidos. A leitura predominante agora é que Powell deverá manter um tom mais cauteloso, sugerindo que ainda há incertezas sobre a trajetória da inflação americana.

Até a semana passada, o mercado dava como certo um corte na taxa básica já em setembro, mas vem mudando de ideia. Agora, as apostas caíram de 100% para cerca de 70%, segundo dados do CME Group. Se Powell confirmar o tom conservador, há espaço para ajustes expressivos nos ativos globais, especialmente nos chamados juros dos Treasuries, os rendimentos dos títulos da dívida do governo dos EUA -, dólar e bolsas emergentes.

Além do cenário inflacionário ainda resistente, o presidente do Fed também enfrenta pressões políticas. O presidente norte-americano Donald Trump tem feito críticas públicas, cobrando juros mais baixos para impulsionar a economia. Powell precisa demonstrar independência institucional diante de um Fomc (Comitê Federal de Mercado Aberto) dividido entre os membros mais conservadores e os que defendem estímulos mais cedo.

Mercado também está atento ao cenário doméstico. Investidores observam os desdobramentos da aplicação da Lei Magnitsky nas ações dos bancos. O mercado também avalia o impacto político das novas revelações da Polícia Federal sobre movimentações financeiras do ex-presidente Jair Bolsonaro. Um relatório revelou que Bolsonaro movimentou cerca de R$ 44 milhões de 2023 a 2025. Foram R$ 30 milhões em suas contas bancárias entre março de 2023 e fevereiro de 2024, montante classificado como "atípico" pelo Coaf. A maioria das transações ocorreu via Pix, com 1,2 milhão de lançamentos que somaram R$ 19 milhões.