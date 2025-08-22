O discurso de Jerome Powell, presidente do Fed (Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos), apontou para um corte de juros em setembro nos EUA, o que abre espaço para um corte também no Brasil, dizem analistas ouvidos pelo UOL. Powell falou hoje na conferência econômica anual de Jackson Hole, nos EUA.

O que aconteceu

Powell não anunciou explicitamente corte de juros, mas foi essa a mensagem recebida pelo mercado. O Fed vive uma situação desafiadora, com inflação alta devido às tarifas de importação, e ao mesmo tempo uma atividade econômica mais enfraquecida, como mostram os dados de emprego dos EUA. O incisivo discurso de Powell mostrou que o Fed vai priorizar manter o emprego em patamar forte, segundo economistas.

Mercado espera corte de juros em setembro. "Foi claramente uma mudança de leitura de riscos. Com isso, ele se aproxima de fazer algum ajuste de juros. Muito provavelmente o Fed vai cortar juros em setembro", diz André Diniz, economista-chefe da Kinea Investimentos.

Foi um discurso forte, importante para balizar expectativas e mostrar qual batalha o Fed vai enfrentar. E a escolha parece ser por ajudar a atividade a não entrar em patamar recessivo.

Marcela Kawauti, economista-chefe da gestora Lifetime

Mudança pode ajudar a atrair investidores para o Brasil. A sinalização de queda de juros nos EUA favorece a desvalorização do dólar e a alta da Bolsa no Brasil e em outros mercados emergentes. Como as aplicações de renda fixa no mercado norte-americano ficam menos atraentes se os juros básicos recuam, os grandes investidores passam a procurar boas alternativas em outros lugares do mundo, aceitando correr mais risco. Para comprar ações de empresas brasileiras na B3, esses investidores precisam trocar seus dólares por reais no mercado local, o que derruba as cotações da moeda americana.

Reflexos no dólar são imediatos. O mercado antecipa esses movimentos, por isso o dólar começa a perder valor diante do real e a Bolsa sobe antes de os juros efetivamente caírem nos EUA, apenas com a crescente expectativa de que isso pode acontecer.

Se o corte de juros nos EUA realmente vier, isso abre espaço para um corte também no Brasil. Um dos motivos é que um corte de juros nos EUA, ao ajudar na desvalorização do dólar frente ao real, ajuda a segurar a inflação por aqui, diz Marcela Kawauti, da Lifetime. Outro ponto é que um corte nos EUA abre uma janela de cortes de juros para outros países, inclusive o Brasil. "O Banco Central brasileiro passa a ter o argumento de que os juros estão mais baixos lá fora", diz Andressa Durão, economista do ASA.

Entenda

O discurso ocorre em meio a uma pressão sem precedentes do presidente dos EUA. Donald Trump exige um corte na taxa de juros quando o Fed se reunir no próximo mês. Dois diretores do banco central começaram a pressionar por reduções com dissidências na última reunião, devido a preocupações de que o mercado de trabalho possa estar se enfraquecendo mais rapidamente do que sugerem os dados de emprego.

Mas a inflação continua acima da meta de 2% do Fed. Há ainda a expectativa de que os preços subam ainda mais devido às tarifas de importação de Trump. Esse quadro é motivo de cautela para a redução dos juros, que atualmente estão entre 4,25% e 4,50% no país.

Redução dos juros com inflação alta pode comprometer a credibilidade do Fed. Jeffrey Schmid, presidente (diretor regional) do Fed de Kansas City, afirmou em entrevista à CNBC que cortar agora "poderia afetar a mentalidade inflacionária" da sociedade.

Inflação no radar

Tarifaço já eleva os preços na economia norte-americana. Em relatório publicado ontem, o IIF (Instituto de Finanças Internacionais) afirma que as taxas estão "claramente" alimentando a inflação, com os preços de importação e de produção em alta, à medida que os estoques de reserva se esgotam.

IIF ainda cita as restrições à imigração. Conforme o documento, as restrições à permanência de imigrantes nos EUA também reduziram a oferta de mão de obra. Como consequência, o instituto avalia que as discussões do Federal Reserve não tratam do momento adequado para cortar os juros, mas sobre quando essas reduções podem começar sem que a autoridade monetária perca credibilidade.