Topo

Economia

5 em cada 10 trabalhadores não chegam com salário ao fim do mês, diz Serasa

Getty Images
Imagem: Getty Images

Colaboração para o UOL

22/08/2025 12h29

Mais da metade dos trabalhadores brasileiros não conseguem chegar até o final do mês com o salário na conta, segundo a nova edição da Pesquisa de Saúde Financeira e Bem-Estar do Trabalhador Brasileiro 2025, realizada pela SalaryFits, empresa da Serasa Experian.

O que aconteceu

54% dos brasileiros com carteira assinada (CLT) ou que atuam como Pessoa Jurídica (PJ) precisam de renda extra para fechar o mês. O estudou coletou 1.029 entrevistas com funcionários de empresas públicas e de empresas privadas nos regimes CLT e/ou PJ entre maio e junho de 2025, de 22 a 60 anos, em todas as regiões do Brasil.

Relacionadas

R$ 33 bilhões em CDBs do Master ficam de fora da operação com BRB

Negociação com Trump vai piorar com julgamento de Bolsonaro, diz professora

Será que a IA é a volta de Jesus Cristo?

Apesar do alto percentual, houve melhora em relação a 2024. No ano passado, esse cenário afetava 62% dos profissionais. Ou seja: o número de trabalhadores que conseguem manter o salário durante todo o mês subiu de 38% para 46%, uma melhora de 8% em 12 meses.

Os dados mostram que apenas dois em cada dez entrevistados têm total controle sobre suas vidas financeiras. Dentre aqueles que alegaram ter menos controle há maior presença da Geração Z, da Classe C, dos trabalhadores PJ e daqueles que atuam em empresas menores.

Parte dos trabalhadores, até mais do que no ano passado, está estável e consegue finalizar o mês com o salário na conta, indicando uma possível reorganização financeira. No entanto, para a outra metade, a realidade ainda é desafiadora. O custo de vida continua superior à renda para muitos, reforçando a necessidade de ampliar o acesso ao crédito de forma mais adequada à realidade do trabalhador, além de incentivar práticas de planejamento e educação financeira Délber Lage, CEO da SalaryFits, empresa da Serasa Experian

Renda extra para fechar as contas

Dentre os entrevistados que não possuem salário suficiente para chegar ao fim do mês, 49% utilizam fontes de renda extra para fechar as contas e não ficar no vermelho. De acordo com os dados da pesquisa, a maior parte recorre ao uso de linhas de crédito, como cartão, cheque-especial e empréstimo ou utiliza renda familiar. Também existem aqueles que trabalham dobrado, como freelancer por exemplo.

Existe, porém, um grupo de 5% que não consegue chegar ao fim do mês com dinheiro e nem possui alternativas. "Para essas pessoas, a inadimplência é um risco real, mas contratar empréstimos mais vantajosos, com juros menores, como o consignado, por exemplo, ou renegociar dívidas ainda podem ser caminhos efetivos para evitar restrições futuras", explica o CEO.

Para onde vai o salário?

O estudo também destacou que o principal destino do orçamento dos entrevistados são os itens essenciais. Alimentação (77%) e contas básicas como luz, água e gás (71%) lideram a lista de gastos mensais, indicando que boa parte da renda é absorvida por despesas fixas. Na sequência, estão compromissos financeiros de médio e longo prazo, como financiamentos (52%) e empréstimos (36%), além de despesas com consumo (33%) e estudos (20%).

Negativados

Com a pesquisa, ainda foi possível identificar que, nos últimos cinco anos, 66% dos trabalhadores entrevistados tiveram problemas financeiros. Dentre eles, 17% alegaram estar passando por esse problema atualmente.

O estudo também avaliou os últimos 12 meses dos respondentes em relação às suas finanças. Nesse recorte, 33% passaram por problemas econômicos e se tornaram negativados.

Geração Z é única que prioriza lazer

O destino da renda extra também varia de forma significativa entre as gerações entrevistadas, revelando padrões distintos de comportamento financeiro. Apesar disso, em comum, todas priorizam o pagamento de contas e despesas fixas — apontadas por 32% da Geração Z e Millennials, e por 30% da Geração X.

No entanto, frente aos demais usos, a Gen Z é a única que direciona parte significativa da renda extra para lazer (13%) e faz uso mais intenso do cartão de crédito (17%). Já os Millennials lideram com a quitação de empréstimos, dívidas (15%) e alimentação (13%). A Geração X, por sua vez, também usa o cartão de crédito (14%) e tem destaque para o pagamento de dívidas (13%).

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Economia

Discurso de Powell pode prenunciar corte da Selic, dizem analistas

5 em cada 10 trabalhadores não chegam com salário ao fim do mês, diz Serasa

Negociação com Trump vai piorar com julgamento de Bolsonaro, diz professora

Powell sinaliza corte de juros, mas mantém inflação no radar

Dólar cai e Bolsa sobe forte após discurso de Powell sobre juros nos EUA

Não entrou no 4º lote? Veja quando será o próximo pagamento da restituição

'Processada, em fila de restituição': entenda o que significa aviso do IRPF

Consulta ao 4º lote da restituição do IR é liberada: veja como pesquisar

Petrobras confirma Bruno Moretti como novo presidente do conselho de administração

Trump ameaça confiança histórica na economia dos EUA, diz New York Times

Sob observação da Casa Branca, Powell deve sinalizar se Fed está inclinado ou não a cortar juros