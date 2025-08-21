Trump pode tirar o acesso do Brasil ao Swift? Ex-porta-voz dos EUA analisa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode tirar o Brasil do sistema de pagamentos internacional Swift de maneira unilateral, disse Kristina Rosales, ex-porta-voz do Departamento de Estado americano e fundadora da Kairos Public Affairs, em entrevista ao Mercado Aberto de hoje.

Eu acho que sim, tem que considerar que [Donald Trump] pode atuar unilateralmente, tirando esse acesso do Brasil a certos mercados, a certas linhas que são controladas por empresas americanas, que são também controladas e têm um peso maior por parte do governo americano.

Kristina Rosales, ex-porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos

Com a aplicação da lei Magnitsky pelos EUA contra o ministro do STF Alexandre de Moraes e a sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros, cresce o temor de que o Brasil seja alvo de novas sanções e retirado do sistema de pagamentos internacional Swift.

Em termos práticos, ser retirado do Swift significa que os bancos do país não podem usá-lo para realizar ou receber pagamentos junto a instituições financeiras estrangeiras para transações comerciais.

Nesse momento, eu acho que temos que considerar que o presidente Trump está atuando numa situação de bastante poder, com uma força que não foi vista.

Acho que temos que considerar todas as possíveis ações, que nem estamos vendo no momento em outros países da região, seja no caso da Venezuela, seja no caso do Panamá, tem até o México, que também está numa situação muito parecida com o Brasil.

