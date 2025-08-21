Ministério negocia para hotéis absorverem comida não exportada aos EUA

O ministro do turismo Celso Sabino disse hoje que o governo desenha uma proposta para que o setor hoteleiro absorva parte da mercadoria que tenha deixado de ser exportada aos EUA devido ao tarifaço. Ele falou à imprensa após a abertura do Salão do Turismo, em São Paulo.

O que ele disse

Ideia é ajudar na absorção de alimentos que deixarem de ser exportados. "Diante de uma possível manutenção no país de produtos como frutas, sucos, carnes, em virtude do tarifaço, nós iniciamos uma negociação com o setor hoteleiro, que tem crescido muito no país, para que essa atividade possa absorver esses produtos", disse o ministro.

Proposta será apresentada em setembro. Segundo Sabino, a proposta está sendo elaborada em conjunto com a ABIH (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis) e deve ser apresentada em setembro, durante evento do setor, com o vice-presidente Geraldo Alckmin.

Ministro citou "aqueles que ficam nos EUA confabulando contra", em alusão ao deputado Eduardo Bolsonaro. Ao falar sobre o Salão do Turismo, que se inicia hoje em São Paulo, o ministro disse: "A gente vai ter muito trabalho nos próximos dias para entregar à sociedade, o que eles vão vir aqui para ver. Um Brasil alegre, Brasil feliz, Brasil produtivo, Brasil promissor, para a alegria de todos aqueles que querem o melhor para o nosso país, e não para aqueles que ficam nos Estados Unidos confabulando contra a gente", disse.

Haddad elogia Alckmin

No mesmo evento, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad disse que Alckmin não baixa a cabeça para os EUA. Haddad saudou o vice-presidente Geraldo Alckmin "pela maneira digna e altiva com que ele tem lidado com um problema grave que o Brasil está enfrentando, que é essa questão externa".

O presidente Alckmin, pelo acúmulo de experiência ao longo de toda a sua vida pública, que começou como vereador até chegar à vice-presidência da República, tem dado um show de dignidade nas tratativas do Brasil com os Estados Unidos. É muito importante ter uma pessoa de cabeça erguida nos representando.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

É importante ter uma pessoa que "não baixa a cabeça para grito", disse Haddad. "É muito importante ter uma pessoa que não baixa a cabeça para grito e para desaforo. Uma pessoa que sabe se colocar, que sabe defender os interesses nacionais, uma pessoa que sabe a importância que o Brasil tem no mundo", disse.

Evento reuniu autoridades. Além de Sabino e Haddad, estiveram no evento também o vice-presidente Geraldo Alkmin, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, o secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, dentre outras autoridades.