Operação mira desvio de R$ 110 mi em fraudes a bancos e programas sociais

A PF (Polícia Federal) cumpre 26 mandados de prisão e 28 mandados de busca e apreensão contra uma organização criminosa que atuava para cometer fraudes bancárias e em programas sociais. O prejuízo estimado pela atuação da organização criminosa ao sistema financeiro é de R$ 110 milhões.

O que aconteceu

Operação Oasis 14 é deflagrada para desarticular fraudes. A PF afirma que os alvos da ação integram uma organização criminosa que atuava contra o sistema financeiro nacional e programas sociais. A operação acontece em parceria com a Caixa Econômica Federal em oito cidades do Rio de Janeiro e em São Paulo.

Esquema envolve mais de 330 empresas de fachada. Segundo a PF, a investigação foi iniciada em maio de 2024 e aponta a participação de seis funcionários públicos da Caixa Econômica Federal e seis profissionais de instituições bancárias privadas.

Investigados usavam "laranjas" para cometer as fraudes. A operação aponta que os envolvidos usavam documentos falsos e indivíduos de baixa renda para cometer as irregularidades. Também faziam parte da organização criminosa "fantasmas" como sócios de empresas.

Cruzamento de dados identificou cerca de 200 operações fraudulentas. A PF afirma que os crimes incluíam simulação de movimentações financeiras, uso de imóveis reais como fachada para empresas fictícias, além da abertura de contas e concessão de empréstimos com auxílio dos bancários integrantes da organização criminosa.

Prejuízo totaliza R$ 110 milhões ao sistema financeiro. Conforme as informações, as perdas contabilizadas somam R$ 33 milhões somente na Caixa Econômica. A investigação contou ainda com o apoio da Corregedoria e da Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção à Fraude da Caixa Econômica Federal.

Cumprimento de um dos mandados resultou em prisão em flagrante. A ação foi motivada pela localização de um revólver com seis munições na casa de um dos alvos da operação, na cidade de São Pedro da Aldeia (RJ). As outras ações acontecem nas cidades de Niterói (10), São Gonçalo (8), Rio de Janeiro (4), Nova Friburgo (2), São Pedro da Aldeia (1), Saquarema (1), Itaboraí (1) e São Paulo (1).