INSS suspende acordo com a Crefisa após reclamações de aposentados

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) determinou a suspensão cautelar de contratos com a empresa Crefisa. Entre as motivações citadas para a decisão, aparecem as reclamações sobre dificuldade no recebimento dos benefícios, a coação para abertura de contas e a falta de estrutura nas agências bancárias.

O que aconteceu

INSS suspende contrato com a Crefisa por irregularidades. Vencedora em 25 dos 26 lotes disponíveis para o pagamento de novos benefícios a aposentados e pensionistas, a financeira não cumpriu com as normas determinadas nos contratos. Segundo o Instituto, a suspensão foi necessária para cessar as irregularidades e salvaguardar o interesse público.

Instituto rechaça práticas desconfortáveis aos beneficiários. O INSS diz não pactuar com as atitudes relatadas, especialmente contra as pessoas em situação de vulnerabilidade social. "A transparência e a segurança no atendimento são princípios irrenunciáveis na relação com os segurados", destaca.

O Instituto reitera seu compromisso de fiscalizar e exigir que todas as instituições bancárias parceiras prestem serviço com a qualidade e o respeito que aposentados, pensionistas e demais beneficiários merecem.

INSS, em nota

Decisão foi tomada após inúmeras reclamações de clientes. As queixas foram registradas em ofícios encaminhados por Procons, Ministério Público Federal, OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e manifestações apresentadas diretamente pelos beneficiários em agências da Previdência Social e na Ouvidoria do INSS.

Veja a lista das irregularidades notificadas:

Dificuldade ou impedimento no recebimento do benefício: registros de atrasos, recusas de pagamento e limitações para saque;

Coação para a abertura de conta-corrente e venda casada de produtos;

Falta de estrutura adequada nas agências bancárias: filas extensas, ausência de caixas eletrônicos (ATMs) e inadequação do espaço físico;

Portabilidades indevidas e não autorizadas;

Falta de um sistema de triagem e emissão de senhas;

Falta de informações claras e atendimento inadequado.

Procurada pelo UOL, a Crefisa não respondeu até a publicação desta reportagem. Caso a manifestação seja feita, ela será incluída ao texto.