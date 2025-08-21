Topo

Economia

Governo vai comprar perecíveis que iriam para os EUA, diz ministro

Paulo Whitaker/Reuters
Imagem: Paulo Whitaker/Reuters

Estadão Conteúdo

21/08/2025 16h07

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, disse, em entrevista à Voz do Brasil, que o governo brasileiro vai comprar produtos perecíveis, como frutas, peixes e carnes.

Segundo Teixeira, o destino dos produtos deve ser a merenda escolar, a alimentação das Forças Armadas, os hospitais, os restaurantes universitários e os programas de aquisição de alimentos destinados às populações em insegurança alimentara melhor qualidade.

Relacionadas

Quais os próximos passos na investigação comercial dos EUA contra o Brasil

Alvos do 'tarifaço' têm mais de 90% das exportações direcionadas aos EUA

Haddad: Brasil sofre sanção dos EUA 'por ser mais democrático que agressor'

"O governo vai estimular que estados e municípios possam adquirir esses produtos pelos programas públicos da alimentação escolar", afirmou. Paulo Teixeira explicou que isso vai representar uma alimentação escolar, por exemplo, com produtos da melhor qualidade.

Outros compradores

Um dos exemplos que ele citou foi o caso da castanha que deve ser comercializada para a Europa. "O mesmo acontece com o café. Não tem café no mundo hoje, em lugar nenhum, para substituir o produto brasileiro", argumentou. "Nós estamos só regulamentando porque percebemos que alguns setores conseguem redirecionar rapidamente esses programas para outros países", completou.

No caso da carne, o ministro afirmou que o produto pode ser estocado, congelado e redirecionado. No entanto, em relação a produtos como mel, açaí, uva e peixes são mais perecíveis e, por isso, deverão ser absorvidos nos programas nacionais de compras públicas.

O governo vai incluir em todos os seus editais de compras públicas a aquisição para que não haja perda de alimentos.
Paulo Teixeira

Cadeia produtiva

Ele ressaltou que as compras vão proteger os empreendedores diretos e toda a cadeia produtiva. O ministro conta que os exportadores venderão os produtos pelo preço que eles utilizariam no mercado interno. "Certamente o governo não tem como pagar o preço em dólar, que é o preço de exportação. Mas o governo tem como pagar o preço do mercado interno".

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Economia

Governo vai comprar perecíveis que iriam para os EUA, diz ministro

Suspensão da Crefisa deve afetar só novos benefícios do INSS; o que fazer

Meta suspende contratações em IA após investimentos bilionários, diz jornal

Ministério negocia para hotéis absorverem comida não exportada aos EUA

Câmara avança com projeto que isenta de IR quem ganha até R$ 5.000 ao mês

Intenção de consumo de famílias brasileiras pode cair em agosto, diz CNC

Alckmin dá show e não baixa a cabeça nas tratativas com os EUA, diz Haddad

Dólar fecha em leve alta e Bolsa estável com cautela sobre juros nos EUA

Trump pode tirar o acesso do Brasil ao Swift? Ex-porta-voz dos EUA analisa

Arrecadação soma R$ 254,2 bilhões em julho, recorde histórico para o mês

CEO da Olera sobre skincare com ativo do açaí: 'Brasilidade sofisticada'