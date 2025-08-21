Alckmin chama sanções de 'injustas': 'Brasil não é problema para os EUA'

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) celebrou hoje a redução das taxações de exportação para produtos brasileiros que levam aço ou alumínio, mas afirmou que o Brasil está sendo "injustiçado" pelas sanções impostas pelo governo americano.

O que aconteceu

Alckmin falou que a medida tem impacto direto de US$ 2,6 bilhões nas exportações brasileiras. Isso aconteceu após o Departamento de Comércio americano incluir todos os produtos manufaturados que levam aço, cobre ou alumínio na Seção 232 do Ato de Expansão Comercial, que unifica essas tarifas para o mundo todo. O vice-presidente, que também ocupa o cargo de ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, falou à jornalista Miriam Leitão, na GloboNews.

Podemos dizer que 6,4% da nossa exportação, de ontem para hoje, melhorou. Ela passou para a seção 232, que é alta a tarifa, mas é igual para todo mundo. Geraldo Alckmin

Governo tem duas frentes de negociação. A primeira, segundo Alckmin, é aumentar a lista de exceções à tarifa para produtos brasileiros nos EUA. A outra é para reduzir a taxa, que atualmente está em 50%.

Vice-presidente chamou sanções americanas de "injustas" e afirmou que o governo não vai desistir de um acordo. "O Brasil não é problema para os Estados Unidos", destacou o ex-governador. Há fortes argumentos em favor do mercado brasileiro. Entre eles está o fato de oito entre os dez produtos que os Estados Unidos mais vendem para o país terem tarifa zero de importação.

Precisamos inverter, sair de um 'perde-perde'. Dificulta a nossa exportação para os Estados Unidos, mas também encarece a mesa do americano. Vamos sair de um 'perde-perde' para um 'ganha-ganha': aumentar a complementariedade econômica, acordo de não bitributação, aumento de investimentos recíprocos

Mais cedo, Alckmin se reuniu com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). Na saída do Congresso, ele disse que o deputado garantiu prioridade às medidas de socorro às empresas.

Crédito para empresas

A Medida Provisória Brasil Soberano, assinada pelo presidente Lula (PT), libera crédito para exportadores. A medida também amplia o Reintegra e estabelece a compra governamental de produtos que não forem embarcados para os Estados Unidos. As alternativas buscam socorrer setores econômicos afetados pelo "tarifaço".

MP libera R$ 30 bilhões em crédito para as empresas. A decisão é voltada para socorrer, principalmente, os pequenos exportadores. Essas linhas de crédito não afetam o cumprimento da meta fiscal do ano.

O valor virá do FGE (Fundo Garantidor de Exportação), por intermédio do Banco do Brasil e do BNDES. Os recursos serão usados como funding para concessão de crédito permitindo taxas acessíveis.

O crédito será liberado por ordem de prioridade. Entre os critérios, estão a dependência do faturamento em relação às exportações para os EUA; tipo de produto e porte de empresa. Serão priorizados os mais afetados. As pequenas e médias empresas também poderão recorrer a fundos garantidores para acessar o crédito.

Juros das linhas de crédito não foram anunciados. "Não é possível antecipar [os juros], até porque nós vamos construir. O que é evidente é que as condições financeiras vão ser muito melhores do que se encontraria no funding em mercado", afirmou Guilherme Mello, secretário de Política Econômica da Fazenda.

O acesso às linhas estará condicionado à manutenção do número de empregos. O tempo de garantia da manutenção dos empregos ainda não foi definido e será "flexível". Segundo Mello, cada setor será "contemplado de maneira diferente" por ter "necessidades diferentes". Também foi estabelecida a implementação de um seguro para proteger as vendas internacionais, de acordo com Haddad, "o seguro é uma garantia de que os exportadores vão receber."

A medida provisória precisa de aprovação do Congresso. Texto passa a valer após a publicação no DOU (Diário Oficial da União), mas deve ser analisada e votada pelo Congresso em um prazo total de 120 dias, caso contrário, perde a validade.