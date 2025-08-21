Dólar tem leve alta e Bolsa opera em baixa com dados dos EUA no radar

O dólar tem leve alta hoje, enquanto a Bolsa abriu em queda, em meio à expectativa pelo simpósio de Jackson Hole e pelos dados da economia dos Estados Unidos. No Brasil, o cenário político segue no radar, com desdobramentos das sanções dos EUA contra Alexandre de Moraes e o indiciamento de Jair e Eduardo Bolsonaro pela Polícia Federal.

O que está acontecendo

O dólar comercial sobe 0,14%, vendido a R$ 5,481, às 11h58. A moeda norte-americana abriu o dia em alta e chegou a bater R$ 5,495, mas vem oscilando próximo da estabilidade. O dólar turismo, usado por quem viaja, sobe 0,19%, cotado a R$ 5,679.

O Ibovespa recua 0,16%, aos 134.446 pontos. O principal índice acionário da Bolsa de Valores iniciou os negócios de hoje já em queda, após fechar em leve alta ontem de 0,17%, aos 134.666 pontos.

Os papéis do setor bancário voltaram a cair, com exceção das preferencias do Santander. As ações ordinárias do Santander (SANB3), com direito a voto, recuam 0,40, enquanto as preferenciais (SANB4), com prioridade no recebimento de dividendos, avançam 0,50%. O movimento de queda é acompanhado pelo Banco do Brasil (BBAS3), que recua 1,41%. Os papéis ordinários e preferenciais do Itaú, (ITUB3 e ITUB4), também caem 0,21% e 0,03%, cada um. Assim como os ordinários e preferenciais do Bradesco (BBDC3 e BBDC4), que recuam 0,44%, respectivamente.

As ações do setor financeiro seguem pressionadas pelos efeitos da Lei Magnitsky sobre os bancos brasileiros. As instituições se veem divididas tanto pelos Estados Unidos, com suas sanções ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, quanto pela resposta do ministro da Corte Flávio Dino, de não reconhecer a aplicabilidade da medida no Brasil.

Principais referências do petróleo operam mistas. Os papéis ordinários e preferenciais da Petrobras (PETR3 e PETR4) caíam 0,12% e 0,20%, cada um. Na noite de ontem, a empresa confirmou a renúncia do presidente do Conselho de Administração da companhia, Pietro Mendes. Ele deixa o cargo e também o posto de conselheiro do colegiado. As ações da Brava Energia (BRAV3) também recuam 0,16%. Prio (PRIO3) e PetroReconcavo (RECV3), por outro lado, avançam 0,19% e 1,05%, respectivamente.

Dados e juros dos EUA no radar

Investidores acompanham hoje a abertura do simpósio de Jackson Hole, nos Estados Unidos. O evento começa hoje e vai até sábado (23), reúne presidentes de bancos de centrais, economistas e representantes do mercado financeiro de todo mundo. As atenções se voltam ao discurso de Jerome Powell, presidente do Fed (Federal Reserve, o banco central dos EUA), marcado para amanhã sobre um possível corte de juros.

Além da atenção à política monetária, os agentes financeiros acompanham os dados econômicos nos Estados Unidos. No radar do mercado estão os números do índice gerente de compras (PMI, na sigla em inglês) composto dos EUA, com dados do setor industrial e de serviços. O indicador subiu de 55,1 pontos, em julho, para 55,4 em agosto. No comunicado, a S&P Global afirmou que a atividade empresarial no país cresceu em agosto no ritmo mais rápido deste ano até o momento, reforçando os sinais de um terceiro trimestre forte para a economia.

Pedidos iniciais de seguro-desemprego nos EUA somam 235 mil na semana de 16 de agosto também estão no radar. Os dados foram divulgados pelo Departamento do Trabalho do país. O resultado representou uma alta sobre a leitura da semana anterior, que foi de 224 mil.

Política brasileira no centro das atenções

Por aqui, o imbróglio envolvendo Brasil e Estados Unidos e temor de novas sanções continuam concentrando as atenções dos agentes financeiros. Ontem, Moraes, que é relator do inquérito sobre a trama golpista, alvo de sanção dos EUA com base na Lei Magnitsky, que impõe restrições a envolvidos em violações de direitos humanos, teve seu cartão de crédito de bandeira americana bloqueado. Para contornar as limitações, Moraes recebeu como alternativa um cartão nacional da Elo.

A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro. Eles são acusados de obstrução da Justiça e coação no processo que investiga a tentativa de golpe de Estado entre 2022 e 2023. O relatório aponta que ambos articularam ações nos Estados Unidos para pressionar autoridades brasileiras, contando com aporte financeiro de cerca de R$ 2 milhões para sustentar a influência externa.

* Com informações da Reuters e Agência Estado