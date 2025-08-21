Suspensão da Crefisa deve afetar só novos benefícios do INSS; o que fazer

Os beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) que se aposentaram recentemente podem enfrentar problemas temporários no acesso aos benefícios após o órgão suspender contratos com a Crefisa. A orientação é aguardar o instituto autorizar os pagamentos por meio de uma outra instituição financeira — o que ainda não tem data para ocorrer. Quem já está aposentado pelo menos desde o ano passado e recebe pela Crefisa ou por outra instituição não será impactado.

O que aconteceu

INSS assegura que não há risco de perda dos benefícios. A suspensão dos 25 contratos do INSS com a Crefisa foi anunciada hoje, sob diversas alegações, como a dificuldade ou impedimento para receber o benefício, coação para abertura de conta corrente e venda casada de produtos. O INSS ainda não informou a quantidade de benefícios afetados pela suspensão.

Decisão afeta apenas novos benefícios. Quem já está aposentado desde o ano passado não será impactado, garante o INSS. O advogado Márcio Coelho, especializado em Direito Trabalhista e Previdenciário, explica que a decisão afeta apenas os benefícios que ainda não começaram a ser pagos, por causa do início do contrato com o instituto, que começou a valer este ano.

Orientação é esperar. "O INSS tem um plano de transferência automática dos pagamentos para outra instituição financeira, mas nenhuma data foi anunciada ainda", diz Coelho. "A orientação é que os aposentados aguardem a transferência automática para outra instituição financeira, o que o INSS está organizando."

Crefisa venceu leilão de 25 dos 26 lotes regionais para operacionalizar os pagamentos. O Banco Mercantil arrematou o lote que corresponde aos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul — e que, portanto, não são afetados pela decisão de agora. Os leilões são realizados desde 2010 para cumprir determinação do TCU (Tribunal de Contas da União) para manter transparência. Os atuais contratos são válidos até o final de 2029.

Suspensão cautelar não significa rompimento do contrato. O INSS ainda avalia as denúncias que foram feitas e as explicações que serão dadas pela financeira antes de tomar uma decisão definitiva.

Reputação caiu e reclamações se acumulam. No site Reclame Aqui, que recebe queixas dos consumidores e respostas das empresas, houve 12.187 registros contra a Crefisa entre fevereiro e julho de 2025. Os principais problemas são relacionados a cobranças indevidas, juros abusivos e mau atendimento. O número é menor que o registrado no mesmo período do ano passado (15.578), mas a avaliação da reputação caiu de regular para ruim.

Menos de 60% de respostas satisfatórias. Ainda segundo a plataforma, que encaminhou os dados ao UOL, embora todas as queixas tenham sido respondidas, apenas 57,2% das respostas foram consideradas satisfatórias pelos usuários. Segundo o Ranking de Reclamações do Banco Central, no 2º trimestre deste ano, a Crefisa acumulou 854 reclamações procedentes, alta de 62% em relação aos três primeiros meses de 2025, quando foram 525 queixas.

Crefisa se disse surpresa com a suspensão. Em nota, a empresa afirmou cumprir rigorosamente seus contratos com o INSS desde 2020, sem nunca ter havido reclamação de beneficiários quanto ao não recebimento dos valores. A Crefisa também afirmou que "nenhum contrato é celebrado sem autorização dos clientes" e que menos de 5% dos beneficiários abriram conta corrente na instituição, refutando assim as acusações de coação e venda casada de produtos. A empresa ressaltou ainda que investiu mais de R$ 1 bilhão em tecnologia e modernização de seus postos de atendimento para garantir o bom funcionamento dos serviços.

O que fazer?

Verifique as informações sobre o pagamento no Meu INSS. O advogado previdenciário e trabalhista Mateus Gonçalves sugere que o beneficiário consulte, no aplicativo, por qual instituição recebe o dinheiro e qual é a data prevista para o pagamento. Ele reforça que apenas novos benefícios que ainda começariam a ser pagos devem ser afetados.

É possível fazer a portabilidade para outra instituição por conta própria no aplicativo "Meu INSS". Os dois advogados consultados pela reportagem, porém, aconselham esperar novas comunicações do INSS antes de tomar qualquer decisão. Isso porque não há um prazo determinado para a portabilidade, e, como há certa urgência agora, o instituto pode resolver isso de forma mais rápida do que o processo habitual.

Beneficiário deve prestar atenção e denunciar qualquer irregularidade. "É essencial que você esteja atento a possíveis vendas casadas ou ofertas de empréstimos, seguros e cartões como condição para o pagamento", alerta Gonçalves. Os advogados reforçam a importância de guardar comprovantes de atendimento e tentativas de saque, além de denunciar qualquer irregularidade diretamente na Ouvidoria Fala.BR, Procon ou na própria agência do INSS.