CEO demite funcionários que não adotaram IA na empresa: 'Agi por conta'

O CEO da Coinbase, Brian Armstron, resolveu demitir funcionários que não adotaram o uso de ferramentas de Inteligência Artificial (IA) na empresa mesmo após uma ordem sua.

O que aconteceu

"Eu agi por conta própria", disse o executivo da Coinbase, uma das maiores plataformas de troca de criptomoedas do mundo. Ele revelou o episódio durante participação no podcast "Cheeky Pint", nesta quarta-feira.

Armstrong disse que disparou uma mensagem aos funcionários enfatizando a importância da IA e dizendo que eles ainda não precisavam usar as ferramentas diariamente, mas que "pelo menos se cadastrassem até o final da semana". "Estou organizando uma reunião com todos que não o fizeram, e gostaria de entender o motivo", explicou o CEO da Coinbase.

Alguns deles tinham um bom motivo, porque estavam voltando de uma viagem ou algo assim. Outros não tinham, e foram demitidos Brian Armstrong, CEO da Coinbase, ao podcast "Cheeky Pint"

Armstrong disse que sua abordagem tinha a intenção de passar a mensagem de que a IA é algo essencial para se aprender na era atual. Ele quer que 50% do código da empresa seja escrito por IA até o final do trimestre, destacando a importância da tecnologia para manter a competitividade.

O CEO esclareceu, porém, que não espera que os engenheiros da Coinbase dependam apenas da IA para fazer seus trabalhos. "É preciso revisar o código e ter os controles apropriados com humanos no processo", disse.

Ele disse ainda que o uso de IA não é apenas para os engenheiros. Segundo Armstrong, a empresa também está explorando maneiras de testar os limites da IA na tomada de decisões. "Até mesmo como CEO, aliás, eu a utilizo muito", finalizou.