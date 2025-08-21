Topo

Economia

Arrecadação soma R$ 254,2 bilhões em julho, recorde histórico para o mês

Getty Images/iStock
Imagem: Getty Images/iStock

Bernardo Caram;

Da Reuters

21/08/2025 10h46

A arrecadação do governo federal teve alta real de 4,6% em julho sobre o mesmo mês do ano anterior, somando R$ 254,2 bilhões, nível recorde para meses de julho da série histórica iniciada em 1995, informou a Receita Federal..

No acumulado de janeiro a julho, a arrecadação foi de R$ 1,7 trilhão, 4,41% acima do registrado nos primeiros sete meses de 2024, já descontada a correção pela inflação. O dado acumulado também é recorde para períodos equivalentes.

Relacionadas

Febraban pede que Banco Central reveja regras do débito automático

Alvos do 'tarifaço' têm mais de 90% das exportações direcionadas aos EUA

Governo tenta excluir gastos com socorro a exportadores da meta fiscal

Em julho, os recursos administrados pela Receita, que englobam a coleta de impostos de competência da União, avançaram 5,75% em termos reais frente a um ano antes, a R$ 239 bilhões. No período de janeiro a julho, o ganho real foi de 5,15%, totalizando R$ 1,6 trilhão.

As receitas administradas por outros órgãos, que têm peso grande de royalties sobre a exploração de petróleo, caíram 11% em julho frente ao mesmo período de 2024, a R$ 15,221 bilhões. No acumulado do ano, esses recursos tiveram perda real de 9,1%, totalizando R$ 75,968 bilhões.

Segundo a Receita, o desempenho positivo de julho foi influenciado pelo comportamento de indicadores macroeconômicos, com maior arrecadação de Imposto de Renda e CSLL (Contribuição Social sobre Lucro Líquido).

O fisco disse que os ganhos de IR subiram por conta de recolhimento a partir das declarações de contribuintes e pagamentos por residentes no exterior, além de ganhos atípicos de R$ 3 bilhões nos pagamentos por empresas, que incluem IR e CSLL.

Entre os destaques de julho, no recorte por tributo, a arrecadação de IR e CSLL registrou crescimento real de 8,38%, a R$ 59,5 bilhões. A Receita ainda computou ganhos de 3,4% em receitas previdenciárias e 2,9% na arrecadação de PIS/Cofins.

No período de janeiro a julho, o fisco destacou ganhos reais de 4,64% na arrecadação com PIS/Cofins, de 3,7% em receitas previdenciárias e 23% em Imposto de Importação. Os dados positivos da arrecadação ajudam na busca pelo déficit zero pela equipe econômica no ano.

Em julho, o governo anunciou uma redução, de R$ 31,3 bilhões para R$ 10,7 bilhões, na contenção de verbas de ministérios implementada para respeitar regras fiscais, diante de perspectivas melhores para as receitas.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Economia

Ministério negocia para hotéis absorverem comida não exportada aos EUA

Câmara avança com projeto que isenta de IR quem ganha até R$ 5.000 ao mês

Inteção de consumo de famílias brasileiras pode diminuir em agosto, diz CNC

Alckmin dá show e não baixa a cabeça nas tratativas com os EUA, diz Haddad

Dólar tem leve alta e Bolsa opera em baixa com dados dos EUA no radar

Trump pode tirar o acesso do Brasil ao Swift? Ex-porta-voz dos EUA analisa

Arrecadação soma R$ 254,2 bilhões em julho, recorde histórico para o mês

CEO da Olera sobre skincare com ativo do açaí: 'Brasilidade sofisticada'

INSS suspende acordo com a Crefisa após reclamações de aposentados

Operação mira desvio de R$ 110 mi em fraudes a bancos e programas sociais

Pagamentos do Auxílio Gás de agosto já começaram; veja datas de depósito