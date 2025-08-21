Alckmin dá show e não baixa a cabeça nas tratativas com os EUA, diz Haddad

O ministro da Fazenda Fernando Haddad elogiou hoje a condução do vice-presidente Geraldo Alckmin nas tratativas sobre o tarifaço junto aos EUA. Segundo Haddad, Alckmin "tem dado um show de dignidade". Ele falou na cerimônia de abertura do Salão do Turismo, em São Paulo.

O que ele disse

Alckmin é experiente e não baixa a cabeça. Haddad saudou o vice-presidente Geraldo Alckmin "pela maneira digna e altiva com que ele tem lidado com um problema grave que o Brasil está enfrentando, que é essa questão externa".

O presidente Alckmin, pelo acúmulo de experiência ao longo de toda a sua vida pública, que começou como vereador até chegar à vice-presidência da República, tem dado um show de dignidade nas tratativas do Brasil com os Estados Unidos. É muito importante ter uma pessoa de cabeça erguida nos representando.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

É importante ter uma pessoa que "não baixa a cabeça para grito", disse Haddad. "É muito importante ter uma pessoa que não baixa a cabeça para grito e para desaforo. Uma pessoa que sabe se colocar, que sabe defender os interesses nacionais, uma pessoa que sabe a importância que o Brasil tem no mundo", disse.