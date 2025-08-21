Topo

Economia

Alckmin dá show e não baixa a cabeça nas tratativas com os EUA, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad - Reprodução/YouTube/CanalGov
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad Imagem: Reprodução/YouTube/CanalGov

Do UOL, em São Paulo

21/08/2025 11h29

O ministro da Fazenda Fernando Haddad elogiou hoje a condução do vice-presidente Geraldo Alckmin nas tratativas sobre o tarifaço junto aos EUA. Segundo Haddad, Alckmin "tem dado um show de dignidade". Ele falou na cerimônia de abertura do Salão do Turismo, em São Paulo.

O que ele disse

Alckmin é experiente e não baixa a cabeça. Haddad saudou o vice-presidente Geraldo Alckmin "pela maneira digna e altiva com que ele tem lidado com um problema grave que o Brasil está enfrentando, que é essa questão externa".

Relacionadas

Alckmin chama sanções de 'injustas': 'Brasil não é problema para os EUA'

EUA ampliam alcance de taxas sobre aço e alumínio para 'produtos derivados'

Quais os próximos passos na investigação comercial dos EUA contra o Brasil

O presidente Alckmin, pelo acúmulo de experiência ao longo de toda a sua vida pública, que começou como vereador até chegar à vice-presidência da República, tem dado um show de dignidade nas tratativas do Brasil com os Estados Unidos. É muito importante ter uma pessoa de cabeça erguida nos representando.
Fernando Haddad, ministro da Fazenda

É importante ter uma pessoa que "não baixa a cabeça para grito", disse Haddad. "É muito importante ter uma pessoa que não baixa a cabeça para grito e para desaforo. Uma pessoa que sabe se colocar, que sabe defender os interesses nacionais, uma pessoa que sabe a importância que o Brasil tem no mundo", disse.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Economia

Alckmin dá show e não baixa a cabeça nas tratativas com os EUA, diz Haddad

Dólar tem leve alta e Bolsa opera em baixa com dados dos EUA no radar

Trump pode tirar o acesso do Brasil ao Swift? Ex-porta-voz dos EUA analisa

CEO da Olera sobre skincare com ativo do açaí: 'Brasilidade sofisticada'

INSS suspende acordo com a Crefisa após reclamações de aposentados

Operação mira desvio de R$ 110 mi em fraudes a bancos e programas sociais

Pagamentos do Auxílio Gás de agosto já começaram; veja datas de depósito

Restituição do Imposto de Renda 2025: veja quando o 4º lote será pago

Saque-aniversário do FGTS 2025: consulte aqui o calendário

Salário mínimo 2025 teve reajuste de 7,5%; veja valor atualizado

INSS de agosto começa a ser pago na próxima semana; confira as datas