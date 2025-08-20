Senado aprova ex-lobista da Vale para agência que julga processo da empresa

O Plenário do Senado aprovou hoje a indicação do ex-lobista da Vale José Fernando de Mendonça Gomes Júnior para uma das vagas na diretoria da ANM (Agência Nacional de Mineração), que julga processos de ao menos R$ 3,8 bilhões envolvendo a mineradora.

O que aconteceu

Gomes Júnior foi indicado pelo governo Lula. Ele recebeu 48 votos favoráveis, 10 contrários e uma abstenção após parecer favorável do senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB). Ele vai ocupar a vaga de Guilherme Santana Lopes Gomes, cujo mandato terminou.

Gomes Júnior atuou como lobista da Vale por 15 anos. Ele foi gerente regional de relações governamentais da Vale no Pará e no Maranhão de 2006 a 2021, quando representava a empresa em reuniões com o governo local. Segundo reportagem da Folha, Gomes era próximo do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB). No estado, ele ocupou a secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia.

Gomes poderá julgar processos de ao menos R$ 3,8 bilhões envolvendo a Vale. Trata-se de dívidas relacionadas a pagamentos dos royalties pagos pelas mineradoras à própria ANM que depois são repassados a União, estados e municípios, conhecidos como Cfem.

Dívida bilionária

Segundo a ANM, a Vale pagou menos do que deveria em 24 ocasiões. Enquanto uma das dívidas passa de R$ 1 bilhão, outras vão de R$ 2.000 a R$ 834 milhões.

Procurado, Gomes não respondeu. Na semana passada a Folha o procurou para saber se ele aceitaria julgar os casos da Vale caso fosse nomeado para a agência, mas ele não respondeu.

A Vale afirma que cumpre suas obrigações relacionadas à Cfem. Diz que atua em conformidade com a legislação e que já recolheu cerca de R$ 30 bilhões por esse mecanismo nos últimos dez anos. A empresa defende haver divergências jurídicas sobre a interpretação da base de cálculo que ainda dependeriam de deliberação judicial.