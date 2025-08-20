Topo

Dólar cai e Bolsa tem pouca oscilação; relação EUA-Brasil segue no foco

20/08/2025 11h46Atualizada em 20/08/2025 12h12

O dólar tem pequena queda e o Ibovespa mostra pouca variação no início dos negócios de hoje enquanto os investidores evitam fazer novas apostas e esperam os próximos desenvolvimentos do impasse jurídico entre Brasil e Estados Unidos sobre a validade de leis e ordens estrangeiras em território brasileiro. O mercado também aguarda a divulgação da ata da última reunião do Fed (Federal Reserve, o banco central norte-americano), que pode dar sinais sobre os rumos dos juros nos EUA.

O que está acontecendo

O dólar comercial caía 0,55%, vendido a R$ 5,470, às 12h07. No mesmo horário, o dólar turismo, usado por quem viaja, recuava 0,29%, cotado a R$ 5,669.

Nas primeiras horas de pregão, o Ibovespa oscilava perto da estabilidade. Às 11h52, recuava 0,12%, 134.277 pontos.

Ontem, o principal índice acionário da Bolsa brasileira B3 teve o pior dia do ano, com queda de 2,1%, aos 134.432 pontos, pressionado por uma forte desvalorização das ações dos bancos. O movimento foi impulsionado por uma decisão do ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), que determinou que decisões estrangeiras precisam de homologação da Corte para ter validade no Brasil.

Bancos perderam quase R$ 42 bilhões em valor de mercado. A interpretação dos agentes financeiros foi de que a medida de Dino responde às sanções aplicadas pelos EUA ao ministro Alexandre de Moraes, via Lei Magnitsky, mas também levanta dúvidas jurídicas para bancos com operações internacionais.

Papéis de Santander e BTG continuam no vermelho no pregão de hoje. As ações ordinárias, com direito a voto, e preferenciais do Santander, com prioridade no recebimento de dividendos, (SANB3 e SANB4), respectivamente, recuam 0,80% e 0,15%. Assim como as preferenciais do BTG (BPAC5) que recuam 1,62%, após fecharem ontem com desvalorizaram de 5,20%.

As ações do Banco do Brasil (BBAS3), que ontem caíram 6,03%, a maior baixa entre as instituições financeiras, avançam 0,25%. Os papéis ordinários e preferenciais do Itaú, (ITUB3 e ITUB4), também sobem 0,09% e 0,19%, cada um. Assim como as ações ordinários do Bradesco (BBDC3), que avançam 0,37%, e as preferenciais (BBDC4), alta de 0,32%

O principal evento do dia nos mercados globais será a divulgação da ata do Fed. O documento, que sai sempre três semanas após cada reunião do comitê de política monetária, traz as explicações para as decisões de mexer ou não na taxa de juros do país. Com 85% das apostas do mercado já precificando um corte na taxa básica em setembro, investidores buscam sinais sobre a disposição do Fed em adotar uma política mais branda.





