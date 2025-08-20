Cursos muito longos podem ser perda de tempo na era da IA, diz ex-Google

Estudos que demandam muito tempo para serem concluídos podem ser 'perda de tempo' na era da inteligência artificial (IA). A avaliação foi feita por Jad Tarifi, ex-executivo e fundador da primeira equipe de IA generativa do Google, em entrevista ao Business Insider.

O que aconteceu

Jad Tarifi crê que as pessoas podem acabar "desperdiçando oito anos" de suas vidas para obter diplomas avançados. "No sistema de saúde atual, o que se aprende na faculdade de Medicina está muito desatualizado e baseado na memorização", explica.

Tarifi acredita que os estudos de doutorado são uma odisseia que apenas "pessoas estranhas", como ele mesmo, deveriam empreender, pois envolvem sacrificar "cinco anos da sua vida e enfrentar muito sofrimento". "Não acho que alguém deva fazer um doutorado a menos que esteja obcecado pelo campo", opina o ex-executivo do Google.

A própria IA terá desaparecido quando você terminar o doutorado. Até mesmo coisas como a aplicação da IA à robótica já estarão resolvidas até lá. Então, ou você se dedica a algo tão específico quanto IA aplicada à biologia, que ainda está em uma fase muito inicial, ou é melhor não se dedicar a nada Jad Tarifi, fundador da primeira equipe de IA generativa do Google, ao Business Insider

Com o mundo avançando tão rápido, Jad acredita que é possível alcançar muito mais fora da universidade do que dentro dela. "Se você não tem certeza, definitivamente deve escolher o 'não' e focar em viver no mundo real. Você avançará muito mais rápido. Aprenderá muito mais. Se adaptará melhor às mudanças", defende.

O melhor caminho na era da IA

Tarifi afirma que as pessoas que desejam prosperar na era da IA devem desenvolver habilidades sociais e empatia. Isso porque, embora as ciências exatas possam ser aprendidas, a expertise no uso da IA envolve "sintonia emocional" e "bom senso".

A melhor coisa na qual você pode trabalhar é no aspecto interno. Medite. Socialize com seus amigos. Conheça-se emocionalmente Jad Tarifi

Tarifi acredita que não é necessário dominar cada detalhe para trabalhar com IA. "Eu tenho um doutorado em IA, mas não sei como funciona o último microprocessador. Por exemplo, você pode dirigir um carro, mas talvez não saiba tudo sobre ele. Mas se souber o que fazer se algo der errado, isso é suficiente", complementa.