Brasil passa Argentina e lidera como destino de turistas na América do Sul

O Brasil assumiu, em 2024, a liderança entre os destinos da América do Sul que mais recebem visitantes estrangeiros.

O que aconteceu

O país recebeu 6,8 milhões de turistas vindos de fora, ultrapassando a Argentina, que recebeu 6,6 milhões. Os dados foram divulgados pela ONU Turismo nesta segunda-feira.

Os resultados ganharam ainda mais força em 2025: entre janeiro e julho, 5,9 milhões de turistas internacionais desembarcaram no Brasil. É o maior volume já registrado para o período e um crescimento de 47,5% em relação ao ano passado.

No ranking das Américas, o Brasil aparece na quinta colocação. Ele está logo atrás de Estados Unidos, México, Canadá e República Dominicana.

Estados Unidos - 72,4 milhões de turistas estrangeiros México - 45 milhões de turistas estrangeiros Canadá - 19,9 milhões de turistas estrangeiros República Dominicana - 8,5 milhões de turistas estrangeiros Brasil - 6,8 milhões de turistas estrangeiros

O desempenho do Brasil acelera o cumprimento das metas do Plano Nacional de Turismo (PNT) 2024-2027. O número atual já representa 77,3% da meta de 6,9 milhões de visitantes prevista para 2025.

Se o ritmo for mantido, o Brasil ultrapassará a projeção de 8,1 milhões de turistas até 2027. Além disso, pode chegar à marca histórica de 10 milhões de visitantes internacionais ainda neste ano.