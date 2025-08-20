Topo

Governador do DF sanciona lei que autoriza BRB a comprar parte do Master

20/08/2025 16h22

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), sancionou hoje o projeto de lei que autoriza o Banco de Brasília (BRB) a comprar parte do Banco Master.

A lei também autoriza o BRB e comprar outros bancos. O texto, sancionado por Ibaneis sem vetos, permite ainda que o BRB adquira participação em instituições financeiras com sede tanto no Brasil quanto no exterior.

A sanção levou apenas um dia após a aprovação do projeto. A proposta foi aprovada ontem, em dois turnos, pela Câmara Legislativa do DF: 14 votos a favor e 7 contrários no segundo turno.

O projeto era do próprio governo. Na última quinta (14), Ibaneis enviou o projeto de lei em regime de urgência para a Câmara aprovar a operação.

O negócio envolve a aquisição de 49% das ações ordinárias e 100% das ações preferenciais do Master. O BRB disse que a "aquisição das ações tem como objetivo a incorporação do Banco Master ao Conglomerado Prudencial do Banco BRB, em linha com sua estratégia de expansão e fortalecimento de sua posição no mercado financeiro".

A votação só aconteceu após uma reunião do presidente do BRB com deputados distritais. Na tarde de ontem, Paulo Henrique Costa foi à Câmara Legislativa conversar com os parlamentares. Depois da reunião, o colegiado de líderes decidiu votar o texto horas depois.

O processo de compra ainda não terminou. As próximas etapas do processo incluem a conclusão da análise do requerimento pelo Banco Central, que avalia o caso, a reorganização societária do Banco Master e o aval do Tribunal do Justiça do Distrito Federal.

A corte ainda é contrária à venda. Na última quarta-feira (13), ele voltou a impedir que o BRB assine o contrato definitivo de compra de parte do Banco Master. A decisão cabe recurso.

