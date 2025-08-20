Amanda Klein: Lei Magnitsky e decisão de Dino deixam mercado em pânico

O mercado financeiro entrou em pânico após o ministro do STF Flávio Dino decidir que ordens judiciais e executivas de governos estrangeiros não têm efeito no Brasil até que sejam homologadas pelo Supremo, analisou a apresentadora Amanda Klein na edição do Mercado Aberto de hoje.

O mercado pânicou com a Lei Magnitsky. Uma coisa era a sanção isolada a Alexandre de Moraes, quiçá a outros ministros do STF. Outra, inteiramente diferente, na visão de investidores, é colocar em risco o sistema financeiro nacional após a decisão de outro ministro do Supremo, Flavio Dino, de que a lei estrangeira não tem validade em território nacional até ser referendada por nossas autoridades judiciais.

Uma questão óbvia e juridicamente perfeita de defesa da soberania. Nada diferente do que as big techs fazem quando são acionadas no país onde atuam - como o Brasil, por exemplo - e recorrem ao país de origem, os Estados Unidos.

"Quando vinha uma ordem da justiça brasileira, argentina, boliviana, australiana pro Facebook ou antigo Twitter, eles alegavam que os dados estavam fora do país e precisavam perguntar se a matriz concordava. A matriz alegava que não podia cumprir a decisão porque a lei americana proibia."

Amanda Klein

Esta é a primeira vez que uma autoridade brasileira é sancionada pela Lei Magnitsky. A legislação foi criada em 2012 para punir cidadãos russos envolvidos em violações dos direitos humanos e corrupção.

Na visão de Rafael Mafei, professor de direito da USP, Dino dá o argumento para empresas que operam no Brasil e Estados Unidos, como bancos ou operadoras de cartão de crédito, acionarem a lei americana e eventualmente colher decisão judicial que diga que só afeta a atuação nos Estados Unidos.

Mas isso tudo leva tempo. E o mercado é ansioso. Vive o agora. E ontem pintou o cenário atual em um gráfico de volatilidade que antecipa risco e incerteza. Marcelo Bispo, economista da Onfield investimentos esclarece que "o ponto fulcral dessa discussão não é um risco imediato de colapso, mas sim insegurança jurídica que decisão do supremo traz para os bancos.

Eles ficam numa espécie de zona cinzenta. De um lado, precisam respeitar a lei americana para manter acesso ao sistema financeiro internacional. De outro, precisam seguir as decisões do STF aqui dentro. Essa dificuldade de precificação leva a saída de capital, elevação do dólar e abertura de curva de juros, exatamente o que aconteceu hoje. Foi movimento mais defensivo do que estrutural".

Amanda Klein

