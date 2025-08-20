Alckmin diz que EUA aliviaram tarifas a produtos com alumínio

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) entregou hoje ao Congresso o pacote que tenta amenizar os efeitos do tarifaço determinado por Donald Trump, presidente dos EUA. Ele disse que produtos com alumínio também entraram em uma lista de produtos com uma mesma tarifa mundial, aliviando parte das sanções ao Brasil.

O que aconteceu

Impacto com esse alívio deu US$ 2,6 bilhões ou 6,4% das exportações nesse setor, segundo Alckmin. O Departamento de Comércio americano incluiu todos os produtos manufaturados que levam aço, cobre ou alumínio, na Seção 232 do Ato de Expansão Comercial, que unifica essas tarifas para o mundo todo. Só o Reino Unido estaria fora dessa lista.

Como a taxa para esses produtos é igual para todos os países, o Brasil não perde competitividade. Os produtos incluem maquinário agrícola, equipamentos e motocicletas. Em sua fala, Alckmin deu um exemplo com utilidades domésticas. "O produtor que tiver aço ou alumínio passa a vigorar a [seção] 232 nessa parte do produto. Isso melhora nossa competitividade na área industrial. Se eu vendo uma máquina que tem aço, essa parte do aço nós ficamos igual ao mundo inteiro."

Alckmin pediu urgência na votação do pacote no Congresso. Ele se reuniu com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) e disse que o deputado garantiu a prioridade às medidas de socorro às empresas. "Quanto mais rápido aprovar, melhor", ressaltou Alckmin. O vice-presidente é o negociador do governo nas tarifas, além de ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Ainda em negociação com os americanos. Ontem, ele havia dito que o governo trabalha permanentemente para aumentar a lista de exceções à tarifa para produtos brasileiros nos EUA, e também para reduzir a taxa, que atualmente está em 50% para parte dos produtos.

Crédito para empresas

A Medida Provisória Brasil Soberano, assinada pelo presidente Lula (PT), libera crédito para exportadores. A medida também amplia o Reintegra e estabelece a compra governamental de produtos que não forem embarcados para os Estados Unidos. As alternativas buscam socorrer setores econômicos afetados pelo "tarifaço". As medidas já passam a valer após a publicação no Diário Oficial.

MP libera R$ 30 bilhões em crédito para as empresas. A decisão é voltada para socorrer, principalmente, os pequenos exportadores. Lula afirma que o montante "é só o começo" e poderá ser ampliado, caso fique comprovada a insuficiência para estancar parte das perdas causadas devido ao tarifaço. Essas linhas de crédito não afetam o cumprimento da meta fiscal do ano.

O valor virá do FGE (Fundo Garantidor de Exportação), por intermédio do Banco do Brasil e do BNDES. Os recursos serão usados como funding para concessão de crédito permitindo taxas acessíveis.

O crédito será liberado por ordem de prioridade. Entre os critérios, estão a dependência do faturamento em relação às exportações para os EUA; tipo de produto e porte de empresa. Serão priorizados os mais afetados. As pequenas e médias empresas também poderão recorrer a fundos garantidores para acessar o crédito.

Juros das linhas de crédito não foram anunciados. "Não é possível antecipar [os juros], até porque nós vamos construir. O que é evidente é que as condições financeiras vão ser muito melhores do que se encontraria no funding em mercado", afirmou Guilherme Mello, secretário de Política Econômica da Fazenda.

O acesso às linhas estará condicionado à manutenção do número de empregos. O tempo de garantia da manutenção dos empregos ainda não foi definido e será "flexível". Segundo Mello, cada setor será "contemplado de maneira diferente" por ter "necessidades diferentes". Também foi estabelecida a implementação de um seguro para proteger as vendas internacionais, de acordo com Haddad, "o seguro é uma garantia de que os exportadores vão receber."

A medida provisória precisa de aprovação do Congresso. Texto passa a valer após a publicação no DOU (Diário Oficial da União), mas deve ser analisada e votada pelo Congresso em um prazo total de 120 dias, caso contrário, perde a validade.