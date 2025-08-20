Topo

1 em 4 executivos acredita que a IA ameaça seus empregos, diz estudo

Imagem: DC Studio/ Freepik

Colaboração para o UOL

20/08/2025 18h55

A rápida ascensão da Inteligência Artificial (IA) tem desenvolvido o cenário corporativo, mas também gerado incertezas entre líderes de empresas. É o que mostra o Talent Trends Leadership 2025, um estudo com cerca de 4 mil profissionais feito pela Page Executive, divisão da PageGroup, multinacional britânica líder em recrutamento de executivos para cargos de alto nível.

O que aconteceu

O estudo mostra que um em cada 4 executivos acredita que o uso da IA pode ser uma ameaça a seus empregos em longo prazo. "Em vez de temer a IA, os líderes devem abraçar seu potencial - e as organizações precisam tomar medidas mais claras para entender e comunicar o poder transformador que ela possui", diz Christophe Rosset, Sócio-Gerente na Bélgica e Embaixador de ESG da Page Executive.

Apesar da alta implementação, a clareza sobre o papel de longo prazo da IA na liderança também permanece imprecisa. Quase um terço (32%) dos executivos afirma que sua organização não os está preparando adequadamente para usar a ferramenta, um pouco mais do que aqueles que se sentem preparados (31%). Essa preocupação é particularmente frequente em setores como Contabilidade e Finanças, Indústria e Manufatura e Recursos Humanos.

IA cada vez mais presente

60% dos executivos estão usando Inteligência Artificial em suas atividades profissionais. O número é quase 20% maior em relação aos dados de 2024, quando menos da metade (41%) ainda utilizava a tecnologia.

  1. 80% dizem que a IA aumentou sua produtividade
  2. 76% afirmam que a IA ajudou a melhorar a qualidade de seu trabalho
  3. 77% relatam que a IA permitiu que se concentrassem em tarefas mais gratificantes

54% dos executivos dizem que o crescimento da Inteligência Artificial está influenciando suas decisões de carreira futuras. O número é maior em comparação com o resultado da pesquisa entre todos os funcionários, de 45%.

A IA não está substituindo a liderança - ela está redefinindo-a. Profissionais sêniores que entendem como integrar a IA para eficiência, estratégia e inovação terão vantagem. Os empregadores devem garantir que seus líderes estejam equipados com o treinamento, orientação e suporte adequados para navegar pelo impacto da IA com confiança Christophe Rosset

