MEC publica regras para manutenção e renovação do Pé-de-Meia Licenciaturas

O Ministério da Educação (MEC) publicou ontem uma portaria que regulamenta os critérios de frequência e desempenho acadêmico para a manutenção e renovação da bolsa do Pé-de-Meia Licenciatura, programa para incentivar o ingresso na carreira de professor.

O que aconteceu

Para manter a bolsa de R$ 1.050 mensalmente, o aluno de nível superior deve estar com matrícula ativa no curso de licenciatura pelo qual ingressou no programa. Ele também precisa estar matriculado em, no mínimo, duas disciplinas no semestre.

Já para a renovação anual, o bolsista deve ter, em cada período, uma média aritmética simples igual ou superior à nota mínima estabelecida pela instituição de educação superior (IES) para aprovação. A média é calculada a partir das notas de todas as disciplinas cursadas no respectivo período.

Os critérios estabelecidos na portaria passam a vigorar para os períodos letivos iniciados após a publicação. Não são considerados, para fins de manutenção ou renovação anual do apoio financeiro, o desempenho e a frequência dos estudantes em períodos anteriores.

E se não cumprir os critérios?

Caso não consiga cumprir os critérios de desempenho para a renovação anual, o estudante ainda pode manter o apoio financeiro caso comprove ter participado, no mesmo período, de atividades acadêmicas vinculadas ao curso de licenciatura como:

Projeto Institucional de Iniciação à Docência (Pibid) Programa de Iniciação Científica Projeto de Extensão Projeto de Tutoria Monitoria Acadêmica Outras atividades reconhecidas pela instituição de educação superior como parte da formação do licenciado

A participação nessas atividades é de caráter voluntário e não pode ser acumulada com outras bolsas financiadas pela CAPES, pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) ou pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), exceto aquelas destinadas à permanência estudantil MEC

Mudança de curso

Se houver transferência de curso, o aluno será automaticamente desligado do programa, mesmo que opte por outra licenciatura. Mas há exceção: caso o novo ingresso ocorra por meio de processos seletivos como Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (Prouni) ou Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), será possível a reintegração ao programa, desde que o estudante cumpra todos os requisitos de elegibilidade.

Pé-de-Meia Licenciaturas: o que é?

O 'Pé-de-Meia Licenciaturas' é um dos eixos do programa 'Mais Professores para o Brasil', em que o MEC custeia, por meio da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior),ao longo de todo o curso, o valor mensal de R$1.050 para os estudantes com nota igual ou superior a 650 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) aprovados em cursos presenciais de?licenciaturas?que se cadastrarem e forem aprovados para a bolsa.

Desse total, o estudante poderá sacar R$ 700, e os outros R$ 350 serão depositados em poupança.?O valor da poupança poderá ser sacado após a conclusão do curso e o ingresso do recém-formado como professor em uma rede pública de ensino em até cinco anos.