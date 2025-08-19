EUA ampliam alcance de taxas sobre aço e alumínio para 'produtos derivados'

Os Estados Unidos ampliaram o alcance de suas tarifas sobre o aço e o alumínio, informou o Departamento de Comércio nesta terça-feira (19), em uma decisão que impacta centenas de produtos que contêm esses materiais, como cadeiras para bebês ou maquinaria pesada.

O Escritório de Indústria e Segurança informou em uma nota que acrescentou 407 tipos de mercadorias às listas de itens considerados "produtos derivados" do aço e do alumínio.

Com a medida, as tarifas de 50% que incidem sobre esses dois materiais, impostas pelo presidente Donald Trump no início deste ano, serão aplicadas também aos bens com aço e alumínio na composição.

A norma entrou em vigor na segunda-feira, e o aviso detalhando as mudanças foi publicado no Registro Federal nesta terça-feira.

"A ação de hoje abrange turbinas eólicas e suas partes e componentes; guindastes móveis, tratores e outras máquinas pesadas; vagões, móveis, compressores e bombas, e centenas de produtos mais", disse o Departamento de Comércio.

A medida "fecha caminhos para a evasão" de tarifas, afirmou Jeffrey Kessler, subsecretário de Comércio para Indústria e Segurança, ao reiterar o objetivo de impulsionar as indústrias de aço e alumínio dos Estados Unidos.

Desde seu retorno à Casa Branca, Trump impôs uma tarifa de 10% para quase todos os parceiros comerciais de seu país, além de taxas mais altas para dezenas de economias, como a União Europeia e o Japão.

No caso do aço e alumínio, Trump determinou inicialmente uma tarifa alfandegária de 25%, antes de duplicá-la para 50% em junho.

Embora até o momento o impacto das tarifas de Trump sobre os preços para os consumidores tenha sido limitado, economistas alertaram que os efeitos completos ainda estão por vir.

Por enquanto, algumas empresas enfrentaram a situação antecipando a compra de produtos. Outras transferiram os custos adicionais para seus consumidores ou absorveram parte da nova carga tributária.

Mas analistas apontaram que é pouco provável que importadores e varejistas consigam suportar esses custos indefinidamente, e que em algum momento os preços aos consumidores aumentem ainda mais.

Alguns economistas argumentam que o impacto inflacionário será pontual, mas outros são mais cautelosos e temem efeitos mais persistentes.