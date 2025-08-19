Dólar sobe a R$ 5,47, e Bolsa abre em queda com guerra da Ucrânia no radar

O dólar voltou a subir hoje, acompanhando a cautela global com a guerra na Ucrânia e tensões comerciais, enquanto o Ibovespa abriu em forte recuo. A alta da moeda contrasta com o enfraquecimento da divisa no exterior, em meio à expectativa pelas negociações entre EUA, Rússia e Ucrânia e pelos desdobramentos das negociações comerciais entre os governos brasileiro e norte-americano.

O que está acontecendo

Dólar volta a subir mais fortemente a 0,68%, vendido a R$ 5,472, às 11h10. Após uma sequência de quedas na semana passada, a moeda norte-americana abriu ontem a semana em alta de 0,68%, a R$ 5,43, e vem mantendo o avanço desde a abertura das negociações. O dólar turismo também avança 0,55%, cotado a R$ 5,671.

Dinâmica local da divisa destoa do exterior. O euro comercial teve alta de 0,99%, vendido a R$ 6,405. Já o índice DXY, que mede a força do dólar contra uma cesta de seis moedas de mercados desenvolvidos, recuava 0,06%, aos 98,11 pontos.

Já o Ibovespa abriu em forte queda o pregão. Às 10h35, o principal índice acionário da Bolsa de Valores recuava 1,58%, aos 135.173 pontos, com a grande parte dos papéis em baixa, após fechar as negociações de ontem com avanço de 0,72%, aos 137.321 pontos.

As atenções do mercado permanecem concentradas nas negociações sobre a guerra da Ucrânia. Ontem, após uma reunião com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e líderes europeus, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que já iniciou os preparativos para uma reunião com Zelensky e o chefe da Rússia, Vladimir Putin. A articulação ocorre após um telefonema de 40 minutos entre Trump e Putin, e representa a mais direta tentativa de mediação desde o início da guerra.

Trump destacou que há progresso, mas reconheceu que um cessar-fogo imediato continua fora do alcance. O republicano afirmou que espera ter mais clareza sobre uma possível solução "em uma ou duas semanas", embora tenha reforçado que as negociações são complexas e envolvem interesses estratégicos sensíveis, especialmente no que diz respeito à segurança da Ucrânia.

As expectativas por um acordo animaram ontem os investidores, mas hoje as Bolsas da Ásia fecharam em queda. Em Hong Kong, o índice Hang Seng teve baixa de 0,21%, assim como o Xangai Composto, na China continental, que perdeu 0,02%. O Kospi, na Coreia do Sul, também cedeu 0,81% e o Nikkei 225, no Japão, fechou em queda de 0,38%.

No exterior, o mercado também aguarda o futuro da política monetária dos EUA e os desdobramentos do tarifaço comercial imposto pelo país. O evento mais esperado da semana é o simpósio do Fed (Federal Reserve, banco central norte-americano), em Jackson Hole, que pode fornecer pistas sobre a previsão de corte de juros nos Estados Unidos a partir de setembro.

Já no cenário doméstico, os agentes financeiros observam as negociações entre o Brasil com os EUA. O governo brasileiro apresentou ontem sua defesa formal contra a investigação aberta pelos Estados Unidos sob a chamada Seção 301 da Lei de Comércio americana após as tarifas extras de 40%. Entre os pontos, o governo defendeu o Pix, rebatendo a acusação de que a ferramenta representa uma barreira à concorrência internacional.

O mercado também acompanha os efeitos da decisão do ministro Flávio Dino sobre as ordens judiciais e executivas de governos estrangeiros. O magistrado do STF (Supremo Tribunal Federal) declarou que ordens judiciais e executivas de governos estrangeiros só têm validade no Brasil se confirmadas pelo Supremo. Com isso, Dino abriu a possibilidade de o tribunal punir bancos que aplicarem as sanções financeiras contra Alexandre de Moraes, seu colega de corte, sancionado em julho com o uso da Lei Magnitsky, dos EUA.