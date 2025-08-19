Topo

Economia

OPINIÃO

Despesas do governo não estão 'descontroladas', diz secretário da Fazenda

Colaboração para o UOL, em São Paulo

19/08/2025 12h19

O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, negou que as despesas do governo Lula (PT) estejam "descontroladas".

Em entrevista ao Mercado Aberto de hoje, ele disse que a meta fiscal, uma das principais regras das contas públicas do país, tem sido cumprida "rigorosamente".

Nós criamos uma regra fiscal que limita o crescimento da despesa a 2,5% do PIB. Nós estamos cumprindo rigorosamente essa meta fiscal. Porque quando a despesa cresce acima de 2,5% o que nós fazemos? Nós fazemos bloqueios.

Relacionadas

Febraban pede que Banco Central reveja regras do débito automático

Nada de EUA: por que ricaços estão se mudando para pequeno país europeu

Famílias deixam de resgatar até R$ 50 mil de parentes mortos, diz estudo

O que isso quer dizer? Se tem alguma despesa que está crescendo muito e puxando a despesa total para crescer acima de 2,5% em relação ao anterior, nós bloqueamos outras despesas.

Isso aconteceu no ano passado e está acontecendo esse ano. Já há bloqueios. Então essa ideia de que a despesa está descontrolada não tem base na realidade. Ela está controlada dentro do arcabouço.
Guilherme Mello, secretário do Ministério da Fazenda

O Mercado Aberto vai ao ar de segunda a sexta-feira no UOL às 8h, com apresentação de Amanda Klein, antecipando os principais movimentos do mercado financeiro.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa:

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Economia

Despesas do governo não estão 'descontroladas', diz secretário da Fazenda

Bancos estão entre monstro e redemoinho sobre Lei Magnitsky, diz economista

Eu não tenho intenção nenhuma de ir para a Disney, diz Padilha após sanções

Dólar sobe, e Bolsa recua 1,79% com a queda em bloco das ações dos bancos

Auxílio Gás 2025: pagamentos de agosto já começaram; veja cronograma

4º lote de restituição do IR: consulta será aberta nesta semana; veja data

Nada de EUA: por que ricaços estão se mudando para pequeno país europeu

MEI: errou a nota? Você pode cancelar ou corrigir; veja como

Saque-aniversário do FGTS 2025: veja calendário completo mês a mês

Para diretora da Camil, 'Thiaguinho traduz a brasilidade em sua essência'

Febraban pede que Banco Central reveja regras do débito automático