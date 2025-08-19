Despesas do governo não estão 'descontroladas', diz secretário da Fazenda

O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, negou que as despesas do governo Lula (PT) estejam "descontroladas".
Em entrevista ao Mercado Aberto de hoje, ele disse que a meta fiscal, uma das principais regras das contas públicas do país, tem sido cumprida "rigorosamente".
Nós criamos uma regra fiscal que limita o crescimento da despesa a 2,5% do PIB. Nós estamos cumprindo rigorosamente essa meta fiscal. Porque quando a despesa cresce acima de 2,5% o que nós fazemos? Nós fazemos bloqueios.
O que isso quer dizer? Se tem alguma despesa que está crescendo muito e puxando a despesa total para crescer acima de 2,5% em relação ao anterior, nós bloqueamos outras despesas.
Isso aconteceu no ano passado e está acontecendo esse ano. Já há bloqueios. Então essa ideia de que a despesa está descontrolada não tem base na realidade. Ela está controlada dentro do arcabouço.
Guilherme Mello, secretário do Ministério da Fazenda
Veja a íntegra do programa: