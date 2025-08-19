Quais os próximos passos na investigação comercial dos EUA contra o Brasil

O governo brasileiro apresentou ontem suas manifestações na investigação aberta pelo USTR (Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos) contra práticas comerciais do Brasil, com base na Seção 301 da legislação de comércio americana. Entenda os próximos passos e o que pode ocorrer ao final da investigação.

Próximos passos

Audiência pública acontecerá em 15 dias. Após receber as respostas das partes interessadas, o USTR vai promover uma audiência pública no dia 3 de setembro, às 10h, em Washington. A audiência pode continuar no dia seguinte, se necessário.

Sessão deve ouvir principalmente entidades e empresas americanas. A investigação do USTR tem como objetivo apurar se as práticas comerciais do Brasil são prejudiciais às empresas americanas. Sendo assim, a audiência deve ter foco especial em ouvir essas empresas. Representantes brasileiros também podem se cadastrar para falar.

Interessados terão mais sete dias para réplica. Após o último dia da audiência, o USTR dá um prazo de sete dias corridos para as partes interessadas apresentarem novos comentários.

Após análise técnica, haverá espaço para consultas ao governo brasileiro. Essas consultas são espaços previstos pela norma americana para uma negociação diplomática no âmbito da investigação. É nessas consultas que os governos costumam fechar acordos com a agência americana.

Tempo máximo do processo é de 12 meses. Portanto, o prazo máximo para concluí-lo é até julho de 2026.

Desfecho da investigação

Muitas das investigações comerciais no USTR terminam em acordo. "Grande parte dos processos anteriores da Seção 301 foi resolvida não em julgamento final, mas em acordo. O próprio Brasil já foi objeto de investigação no passado e é um exemplo de um país que fez um acordo", diz o advogado Raphael Soré, sócio do escritório Machado Meyer.

Caso não haja acordo, USTR vai finalizar o processo dizendo se as acusações procedem ou não. Em caso positivo, a agência pode recomendar medidas corretivas contra o Brasil, como a imposição de tarifas adicionais, o estabelecimento de cotas de importação ou a suspensão de benefícios comerciais que o Brasil tenha com os EUA.

Quem julga é também quem investiga. Segundo Soré, a investigação no USTR não é com um processo judicial comum. "Em um processo tem o promotor de um lado, o advogado do outro e um juiz. Aqui não é assim, quem decide é também quem investiga", diz.

Consequências

Caso a investigação não encontre problemas, ela gera pressão sobre Trump, diz professor. Se a investigação concluir que não há problemas na atuação brasileira, isso não garante que Trump vá retirar as tarifas impostas ao Brasil, mas pode ajudar a pressionar o presidente americano, diz José Niemeyer, professor de Relações Internacionais do Ibmec-RJ.

É possível que ele não retire as tarifas, mas vai ficar ruim para ele no sentido político interno. Isso pode ajudar a oposição a Trump. Os democratas vão questionar por que a administração continua punindo o Brasil, mesmo que a agência norte-americana tenha dado uma resposta favorável ao Brasil.

José Niemeyer, professor do Ibmec-RJ

Participação do Brasil é um importante recado à comunidade internacional. Ainda que as tarifas possam continuar após o processo, Niemeyer considera positiva a participação do governo brasileiro na investigação. "Mostra que o governo brasileiro está percorrendo os canais institucionais para a resolução de controvérsias. Não partimos para uma postura cesarista do presidente Trump, resolvemos as questões de forma institucional", diz.

O que é a Seção 301

A Seção 301 é uma ferramenta de política comercial dos EUA para investigar supostas práticas comerciais desleais. O governo americano pode iniciar investigações sobre barreiras comerciais, políticas tarifárias e até restrições digitais, como no caso citado por Trump. A Seção 301, instituída pela Lei de Comércio e Tarifas de 1974, já foi usada em diversas ocasiões contra países como China, Índia e nações da União Europeia.

O dispositivo permite medidas contra países considerados desleais nas trocas comerciais. Funciona como um instrumento de retaliação comercial. A Seção 301 permite que os EUA apliquem sanções como tarifas adicionais ou restrições de importação contra países que, segundo a avaliação americana, prejudicam suas exportações ou empresas.

Na prática, é uma base legal usada para pressionar parceiros. A seção é frequentemente usada como mecanismo de barganha: os EUA aplicam ou ameaçam aplicar sanções para forçar mudanças nas políticas comerciais de outros países.

O caso brasileiro

A investigação contra o Brasil cita o Pix e violações da propriedade intelectual como possíveis práticas desleais. O documento que instituiu a investigação contra o Brasil cita seis temas a serem investigados: acesso ao mercado nacional de etanol; desmatamento ilegal; falhas na fiscalização de medidas anticorrupção; tarifas preferenciais; proteção da propriedade intelectual e políticas relacionadas ao comércio digital e serviços de pagamento eletrônico, como o Pix.

O governo brasileiro definiu a ação do governo Trump como injustificável. Os EUA também foram acusados de usarem a medida de forma equivocada. Nos últimos 40 anos, o governo brasileiro sofreu sete investigações abertas pelo USTR sob a chamada seção 301 da Lei de Comércio. Foram alvos do escrutínio americano setores como os de software, fármacos e automóveis, entre outros. Apenas uma vez, em 1988, tarifas foram aplicadas.

*Com informações de Estadão Conteúdo e Deutsche Welle