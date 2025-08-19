Topo

Amanda Klein: Economia brasileira desacelera e 'desinflaciona'

19/08/2025 16h07

A economia brasileira segue trazendo boas notícias e desacelerando em rota prevista pelo Banco Central, analisou a apresentadora Amanda Klein na edição do Mercado Aberto de hoje, no Canal UOL.

A economia brasileira está desacelerando e 'desinflacionando'. E isso é uma boa notícia. Eu explico por quê. Significa que a rota está dentro do previsto pelo Banco Central, que precisou aumentar a taxa de juros para 15% ao ano, a maior em duas décadas, para conter a inflação. Para isso, é preciso que a atividade econômica também esfrie um pouco.

O boletim Focus ontem mostrou a expectativa da inflação pela primeira vez no ano abaixo dos 5%. Ela vem caindo gradativamente, mas, nesta última semana, a queda foi maior com o IPCA abaixo da estimativa do mercado. Preços dos alimentos registraram deflação em julho, bens industriais subiram menos.

O dólar, com queda de mais de 12% desde o começo do ano, e preços menores de commodities, têm ajudado a conter a inflação. Já o IBC-Br, considerado uma prévia do PIB, caiu 0,1% em junho, ficando levemente menor que as projeções. A agropecuária recuou no segundo trimestre, após o salto nos primeiros meses do ano. Indústria ficou quase igual e serviços cresceram pelo nono trimestre consecutivo.
Amanda Klein

O Mercado Aberto vai ao ar de segunda a sexta-feira no UOL às 8h, com apresentação de Amanda Klein, antecipando os principais movimentos do mercado financeiro.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa:

