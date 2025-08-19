Tarifaço: Meta é aumentar lista de exceções e reduzir tarifa, diz Alckmin

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse que o governo trabalha permanentemente para aumentar a lista de exceções à tarifa para produtos brasileiros nos EUA, e também para reduzir a taxa, que atualmente está em 50% para parte dos produtos. Ele falou em evento do banco Santander hoje em São Paulo.

O que ele disse

Governo atua permanentemente para aumentar lista de exceções e reduzir a alíquota. "Dos 12% que nós exportamos para os Estados Unidos, 4% estão na tarifa de 50%. Qual o nosso trabalho? E nós estamos fazendo isso permanentemente. É aumentar a exclusão, mais produtos saírem da tarifa. E reduzir essa alíquota. Não tem sentido, se nós temos 2,7% de média de tarifa de importação, ter 50% para entrar nos Estados Unidos", disse.

Brasil e Estados Unidos têm muita complementaridade econômica. Alckmin ressaltou a complementaridade entre os dois países. "Se pegar o aço, nós somos o terceiro comprador do carvão americano. Fazemos o aço semiplano e exportamos para os Estados Unidos fazerem o carro, fazer o avião, fazer a máquina. Dá uma complementaridade, uma integração econômica importante", disse.

País deve buscar novos mercados. Alckmin falou sobre as medidas adotadas pelo governo para socorrer as empresas afetadas pelo tarifaço, dentre elas a busca por novos mercados. "O setor do agro é mais fácil, se eu não vender carne aqui, eu vendo lá. Produto industrial é mais difícil, é mais customizado, não é tão simples essa busca de mercado. Mas ela é perfeitamente possível", disse.

Brasil e Estados Unidos podem chegar a um acordo de ganha-ganha. "Com os Estados Unidos, nós podemos fazer um ganha-ganha, aumentar muito mais os investimentos aqui, os nossos lá, acabar com o problema de bitributação, avançar na questão de minerais estratégicos, complementariedade econômica. Estamos falando das duas maiores economias das Américas e as duas maiores democracias do Ocidente. Nós não podemos deixar de jeito nenhum acontecer esse afastamento, e fazer um bom ganha-ganha para a economia crescer mais", disse.

Reformas e juros

Isenção de IR para quem ganha até R$ 5 mil deve sair nas próximas semanas. O vice-presidente disse que espera uma aprovação do tema em breve. "A alíquota máxima de 27,5%, deve ser alguém que ganha um milhão, não é? Não, é quem ganha acima de R$ 4.750. Mas é evidente que não é possível você ter alíquota máxima quem ganha R$ 4.750. Então, o que o governo fez? Ele desonera até R$ 5 mil. É isso que eu acho que deve ser aprovado aí nas próximas semanas", disse.

Reforma administrativa também pode avançar. Alckmin elencou ainda que, até o final do governo, espera ver uma conclusão da reforma tributária e também algum avanço na reforma administrativa. "Nós temos uma tarefa cotidiana, fazer mais e melhor com menos dinheiro. O ajuste fiscal é uma obra interminável. A reforma administrativa pode ajudar a reduzir custos, melhorar a eficiência, desburocratização. Acho que a reforma administrativa pode avançar", disse.

Juros altos são um problema para quem tem dívida e para quem quer tomar crédito. "O juro alto, quem se endividou vai ter problema. Quem precisa de crédito tem receio. E o pior de tudo, a dívida do governo faz isso. Metade da dívida brasileira, R$ 8 trilhões, é selicada [atrelada à Selic]. Cada 1% de Selic custa R$ 48 bilhões por ano para rolar. Só para rolar, não é para abater. Então, é fundamental ter uma política fiscal rigorosa para ter uma política monetária menor", disse.