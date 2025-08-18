Topo

Tarifaço: Pacote de Lula ajuda, mas não é solução definitiva, diz professor

Colaboração para o UOL, em São Paulo

18/08/2025 09h50

O pacote do governo Lula (PT) para socorrer os setores afetados pelo tarifaço de Donald Trump ajuda a conter os efeitos, mas não é uma solução definitiva, analisou Marcos Jank, professor de agronegócio global do Insper, em entrevista ao Mercado Aberto de hoje, no Canal UOL.

Em termos do pacote, eu acho que ajuda um pouco, principalmente tentando preservar empregos, mas não é uma solução definitiva, porque esse aqui é um problema de tarifa internacional. A solução é resgatar a situação que existia anteriormente à tarifa.
Marcos Jank, professor de agronegócio global do Insper

A única solução que existe nesse caso é negociar, negociar, negociar. É o que precisa ser feito, inclusive porque alguns produtos do agro que foram afetados pelo tarifaço não são produzidos nos Estados Unidos: o caso do café, da manga, das frutas tropicais.

Na verdade, a pauta americana de importações é feita de produtos que os americanos não têm no agro normalmente. São frutas sazonais, é o cacau, são esses produtos tropicais. A solução definitiva seria essa.
Marcos Jank, professor de agronegócio global do Insper

Veja a íntegra do programa:

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

