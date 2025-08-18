Mais de 500 cidades têm Bolsa Família e Auxílio Gás unificados; veja quais

O total de 521 cidades brasileiras em situação de emergência ou calamidade pública tiveram o calendário de pagamento dos programas Bolsa Família e Auxílio Gás unificado neste mês de agosto.

O que aconteceu

Em agosto, o pagamento unificado será nesta segunda-feira, dia 18. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) adota o calendário unificado do Bolsa Família e Auxílio Gás em casos de emergência ou calamidade pública reconhecidos pelo Governo Federal.

A liberação das parcelas acontece no primeiro dia de pagamento para todas as famílias beneficiárias do município afetado, sem a necessidade de seguir o escalonamento conforme o último digito do NIS (Número de Identificação Social). São 695,33 mil famílias atendidas pelo Bolsa Família e 187,83 mil pelo Auxílio Gás.

Os beneficiários estão distribuídos em cinco estados que sofreram impactos consequentes de estiagem ou enchentes. Todos os 497 municípios do Rio Grande do Sul atingidos por fortes chuvas e alagamentos são contemplados com a ação.

Em agosto, a medida garante a transferência de R$ 462,52 milhões pelo Bolsa Família e R$ 20,28 milhões pelo Auxílio Gás. Somando os valores, o repasse total é superior a R$ 482,81 milhões por meio do calendário unificado.

Quais os municípios beneficiados

Na região Sul, fortes chuvas e alagamentos afetaram o Paraná e o Rio Grande do Sul. No estado gaúcho, todos os 497 municípios são contemplados com a ação. No Paraná, a quebra do calendário escalonado beneficia as famílias que residem em quatro municípios: Céu Azul, Novo Itacolomi, Boa Vista da Aparecida e Santa Mariana.

Já no Nordeste, devido à seca acentuada, são 11 municípios em Sergipe com pagamento unificado: Canindé de São Francisco, Carira, Frei Paulo, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Glória, Pedra Mole, Pinhão, Poço Redondo, Poço Verde, Porto da Folha e Tobias Barreto.

Ao norte do mapa, são nove municípios em situação de vulnerabilidade ampliada dos Povos Yanomami. Os beneficiários que vivem em três cidades do Amazonas podem movimentar recurso no primeiro dia do calendário de pagamento: em Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira. Ainda na região Norte do país, as famílias beneficiárias de seis municípios de Roraima têm o pagamento unificado: Amajari, Alto Alegre, Boa Vista, Caracaraí, Iracema e Mucajaí.

Sul: todos os 497 municípios do Rio Grande do Sul, Céu Azul (PR), Novo Itacolomi (PR), Boa Vista da Aparecida (PR) e Santa Mariana (PR) Nordeste: Canindé de São Francisco, Carira, Frei Paulo, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Glória, Pedra Mole, Pinhão, Poço Redondo, Poço Verde, Porto da Folha e Tobias Barreto, todos em Sergipe Norte: Barcelos (AM), Santa Isabel do Rio Negro (AM), São Gabriel da Cachoeira (AM), Amajari (RR), Alto Alegre (RR), Boa Vista (RR), Caracaraí (RR), Iracema (RR) e Mucajaí (RR).

Cronograma

A quebra do calendário é válida por dois meses. Caso a situação de emergência ou estado de calamidade passe desse período, o município pode renovar a solicitação de unificação do calendário por outros dois meses, seguindo o mesmo processo do pedido anterior.