Leilões do Itaú oferecem 345 imóveis e têm terrenos a partir de R$ 31 mil

O Banco Itaú promove três leilões nesta terça-feira, dia 19, com 345 imóveis no total.

O que aconteceu

Há opções de casas, apartamentos, terrenos e salas comerciais. Os imóveis estão divulgados nos sites de três empresas especializadas: Biasi Leilões, Frazão Leilões e Zuk Leilões.

A opção mais em conta é um lote com dois terrenos em Itaporanga D'Ajuda (SE), promovido pela Frazão Leilões. Eles têm áreas de 390 m² e 384 m² e o lance inicial é de R$ 31,9 mil.

Já o imóvel mais caro é um apartamento duplex no Jardim Monte Kemel, bairro nobre na cidade de São Paulo (SP), que está na Biasi Leilões. O lance inicial é de R$ 1,5 milhão e o imóvel tem 181,9 m².

Os três leilões são online e é preciso fazer cadastro nos respectivos sites para participar. O Biasi Leilões está aberto para lances até as 16h de amanhã, enquanto o Frazão fecha as ofertas um pouco mais cedo, às 11h. Já no Zuk Leilões, o horário de encerramento varia conforme o lote.

Somando os três leilões, há opções de imóveis em quase todos os estados do país. São 23 no total: AC, AM, BA, CE, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RS, SC, SE, SP e TO.