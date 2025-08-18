PIB perde força e fecha o 2º trimestre com alta de 0,28%, diz prévia do BC

Após fechar o primeiro trimestre em patamar recorde, a atividade econômica nacional perdeu força e fechou o segundo trimestre de 2025 com alta de 0,28%, mostram dados divulgados pelo IBC-Br (Índice de Atividade Econômica). O indicador do BC (Banco Central) é conhecido por antecipar o resultado do PIB (Produto Interno Bruto), a soma de todos os bens e serviços finais produzidos no país.

Como foi o IBC-Br

Economia nacional encolheu 0,05% no mês de junho. A variação registrada leva a prévia do PIB aos 109,1 pontos na série dessazonalizada (livre de influências). O patamar aparece ligeiramente abaixo do registrado em abril (109,9 pontos), período que marca o ponto mais alto desde o início das divulgações do IBC-Br, em janeiro de 2003.

Comparações com o ano passado são positivas. Segundo o IBC-Br, o nível da atividade econômica em março é 1,4% maior do que o verificado no mesmo mês do ano passado. No acumulado em 12 meses, a alta é de 3,9%, segundo os dados do Banco Central.

PIB sente os primeiros sinais da taxa de juros. O crescimento menor da "prévia do PIB" surge em meio à manutenção da taxa Selic a 15% ao ano, o maior patamar desde 2006. As altas determinadas tornam o dinheiro e o crédito mais caros, representando um freio no consumo e na atividade econômica com o intuito de inibir o avanço da inflação.

O que é o IBC-Br

Indicador é calculado a partir de uma base similar à do IBGE. Com divulgações mensais, a coleta de dados do Banco Central é classificada como a "prévia do PIB" por antecipar o andamento da atividade econômica. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apresenta os dados sobre o desempenho da economia somente a cada período de três meses.

Resultado do primeiro trimestre teve diferença de 0,1 ponto percentual. Os dados oficiais mostraram que o PIB brasileiro avançou 1,4% entre os meses de janeiro e março. No IBC-Br, foi contabilizada uma alta de 1,3% da atividade econômica no mesmo intervalo.