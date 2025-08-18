Topo

Lula não vê interesse dos EUA de conversar sobre tarifaço, diz Haddad

Fernando Haddad, Ministro da Fazenda - Diogo Zacarias/Ministério da Fazenda
Fernando Haddad, Ministro da Fazenda Imagem: Diogo Zacarias/Ministério da Fazenda

Do UOL, em São Paulo (Sp)

18/08/2025 11h04

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, garantiu que o governo brasileiro está aberto para negociar o "tarifaço" com os Estados Unidos, mas que o presidente Lula não vê interesse do governo norte-americano em discutir a cobrança de 50% aplicada sobre os produtos brasileiros. Ministro afirmou que há "má vontade" por parte do governo norte-americano durante participação no seminário "Brazil 2030: Fostering Growth, resilience and productivity", organizado pelo Financial Times e a CNBC, em São Paulo, hoje.

O que aconteceu

Haddad garantiu que o governo está aberto às negociações com os Estados Unidos. Haddad avaliou que o grande problema atual da discussão bilateral envolve uma "dificuldade de compreensão" sobre o que acontece no Brasil. "O Brasil não está fechado, estamos procurando parcerias a todo instante com o mundo inteiro", afirmou o ministro.

Eu não estou defendendo o interesse do Fernando Haddad. Estou defendendo o interesse do povo brasileiro. O que o presidente Lula tem falado é que não sente do lado de lá vontade de conversar.
Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Ministro recordou cancelamento da reunião com o Secretário do Tesouro dos EUA. Ele ressaltou que o ministério tem todos os documentos para comprovar as tratativas e detalhou o encontro que teve com Scott Bessent em maio. "[Foi uma reunião] excelente. Agora, o que mudou de maio para julho, tem que ser perguntado para eles", destacou.

Ele disse que Trump luta contra a globalização, antes defendida pelos Estados Unidos. "Quando eles perceberam que ganharam muito, mas a China ganhou mais, decidiram melar o jogo", avaliou Haddad. Para ele, a estratégia do presidente norte-americano busca ganhar competitividade com a desvalorização do dólar no mercado global.

