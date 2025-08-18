Famílias deixam de resgatar até R$ 50 mil de parentes mortos, diz estudo

A perda de um parente próximo não afeta apenas o emocional, mas também costuma provocar prejuízos financeiros a familiares. Em meio ao luto, brasileiros frequentemente deixam de reivindicar, em média, entre R$ 10 mil e R$ 50 mil em direitos que a pessoa falecida possuía.

O que aconteceu

O DPVAT é o ativo mais negligenciado pelas famílias. Os dados foram organizados pela Planeje Bem, plataforma especializada em planejamento sucessório e apoio no pós-perda.

A principal causa do prejuízo é o desconhecimento em torno de direitos financeiros e sociais em nome do falecido, classificados como "ativos invisíveis", segundo a diretora executiva e fundadora da Planeje Bem, Carolina Aparício. Luto, burocracia e falta de orientação financeira são outros fatores que 'motivam' o esquecimento.

É comum que as pessoas imaginem que todos os bens e direitos passem obrigatoriamente pelo inventário, mas há diversos ativos que podem ser resgatados de maneira simples, desde que se saiba onde e como procurar. Muitos desses valores são esquecidos porque não há uma orientação clara no momento do luto, que já é delicado por si só Carolina Aparício, fundadora da Planeje Bem, em entrevista à Agência Brasil

Os ativos mais negligenciados pelas famílias:

Indenização do Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito (DPVAT) por acidente ou morte: 40% Auxílios e benefícios trabalhistas (FGTS, PIS/Pasep, salário, férias, décimo terceiro e outros): 25% a 30%; Contas bancárias, investimentos e consórcios: 25%; Seguros de vida e de acidentes pessoais: 20%; Seguros corporativos e previdência privada (PGBL/VGBL): 20%; Pensão por morte do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS): 10%.

Ainda há outros benefícios, menos divulgados, que não tiveram o percentual citado na pesquisa. São eles:

Auxílios-funeral: oferecidos por bancos e operadoras de cartão, geralmente entre R$ 2 mil e R$ 5 mil;

Milhas aéreas: podem representar perdas de até R$ 4 mil se não transferidas a tempo;

Carteiras virtuais e auxílios vinculados a cartões de crédito: recursos que também exigem atenção.

Grande parte desses recursos de menor porte pode ser acessada diretamente, sem necessidade de inventário, mas isso exige prazos legais e documentação específica desconhecidos pela maioria das famílias, segundo a Planeje Bem. A maior parte dos pedidos e das verificações pode ser feita online, mas precisa ser feita rapidamente, já que os benefícios podem expirar.

Homens são os mais esquecidos

Homens de 25 a 45 anos lideram os casos de 'esquecimento'. A pesquisa divulgou um perfil detalhado dos clientes mais se esquecem dos ativos invisíveis.

Gênero: homens representam de 65% a 70% dos casos de esquecimento, enquanto mulheres correspondem de 30% a 35%;

Idade: a faixa etária predominante é de 25 a 45 anos. Segundo a Planeje Bem, isso sugere uma necessidade de conscientização na juventude, numa fase em que a organização financeira costuma dividir espaço com múltiplas responsabilidades;

Vínculo familiar: em muitos casos, os homens de 25 a 40 anos que esquecem os benefícios são sobrinhos, filhos, netos do falecido, fora da gestão financeira daquela pessoa. Após resolverem as burocracias mais práticas, como questões do funeral, esses parentes retomam as rotinas e deixam os prazos expirarem.

As causas do esquecimento

No caso do DPVAT, ativo mais negligenciados pelas famílias, o choque das famílias após uma perda provocada por acidentes de trânsito inesperados é a maior causa de esquecimento. "A inesperada natureza das mortes por acidente de trânsito e o forte luto emocional levam ao adiamento da busca por esses direitos. A pessoa, às vezes, até sabe que tem, mas deixa para ver depois. E aí, o tempo vai passando, e ela acaba deixando para lá", explica Carolina.

Em relação aos auxílios trabalhistas, a diretora da Planeje Bem diz que, caso os herdeiros estejam de acordo, não é necessário esperar o inventário para sacar os valores. "Em alguns casos, quando já há inventário, o valor entra no processo, mas, muitas vezes, se os herdeiros estiverem de acordo apenas com um alvará judicial simples, eles conseguem fazer essa solicitação de resgate", destaca.

Carolina explica que o Sistema de Valores a Receber (SVR), criado pelo Banco Central, tem facilitado aos herdeiros a recuperação de valores de contas bancárias, investimentos e consórcios. No entanto, o desconhecimento é agravado pelo esquecimento do próprio falecido ou por direitos oriundos de casamentos anteriores.

Às vezes, até a própria pessoa que faleceu esquece que tem aquele benefício e acaba não informando aos familiares. Muitas vezes, os beneficiários também ficam desatualizados. Quando acaba acontecendo a morte, a pessoa, às vezes, está na quarta esposa, mas o beneficiário ainda é a primeira Carolina Aparício, fundadora da Planeje Bem, à Agência Brasil

O que fazer para diminuir o prejuízo

Conversar com a família ainda em vida sobre os bens que possui e fazer um planejamento sucessório é o principal conselho dado pela diretora da Planeje Bem. "Ao contrário do que muita gente pensa, conversar sobre a morte não é um tabu. É um processo natural da vida que pode evitar muita confusão depois da partida", finaliza Carolina.

(*) Com informações da Agência Brasil.