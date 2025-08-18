Dólar e Bolsa abrem em alta com prévia do PIB e guerra na Ucrânia no radar

O dólar e a Bolsa brasileira abriram em alta hoje, acompanhando o movimento internacional e sob influência da prévia do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro, que mostrou perda de fôlego da economia no segundo trimestre. O mercado também mantém no radar a reunião entre os presidentes Donald Trump e Volodymyr Zelensky, em Washington, em meio às negociações sobre a guerra na Ucrânia.

O que está acontecendo

O dólar à vista iniciou o pregão em alta leve frente ao real. Às 10h19, a moeda norte-americana vinha em avanço de 0,18%, vendida a R$ 5,408, pouco acima do fechamento na sexta-feira (15), quando recuou 0,35%, a R$ 5,398. O dólar turismo, usado por quem viaja, também vem em alta hoje de 0,28%, cotado a R$ 5,618.

Apreciação do dólar frente ao real acompanha movimento global. O euro oscila para baixo, com ligeira queda de 0,06%, a R$ 6,312. O índice DXY, que mede a força do dólar contra uma cesta de seis moedas de mercados desenvolvidos, avançava 0,19%, aos 98,04 pontos, por volta das 10h27.

Ibovespa também abre em alta de 0,22%, aos 136.635 pontos. O principal índice acionário da Bolsa de Valores avança em relação ao último pregão, quando fechou praticamente estável, com tímida queda de 0,01%, aos 136.340 pontos.

No cenário doméstico, um dos destaques do dia é o dado do IBC-Br (Índice de Atividade Econômica), considerado uma prévia do PIB. O indicador aponta que, após um início de ano aquecido, a economia brasileira perdeu ritmo no segundo trimestre de 2025, com avanço de apenas 0,28% do IBC-Br no período, segundo dados divulgados pelo Banco Central. Em junho, a atividade econômica recuou 0,05%, levando o índice dessazonalizado aos 109,1 pontos — abaixo do pico de abril, de 109,9 pontos, o maior desde o início da série histórica, em 2003.

Apesar da desaceleração recente, as comparações anuais continuam positivas. A atividade de junho foi 1,4% superior à de igual mês de 2024, e o acumulado em 12 meses registra alta de 3,9%.

Os investidores também devem repercutir hoje o Boletim Focus que, pela primeira vez desde a primeira semana do ano, diminuiu a previsão da inflação. Os economistas ouvidos pelo BC esperam que o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) terminará 2025 em 4,95%, na 12ª semana consecutiva de redução da perspectiva para o aumento de preços informado no documento.

Tensão comercial entre o Brasil e o EUA também segue no radar do mercado. O governo brasileiro entrega hoje sua defesa oficial às acusações de práticas comerciais desleais feitas pelos Estados Unidos. O processo foi aberto em 15 de julho pelo USTR (Escritório do Representante Comercial dos EUA), sob a Seção 301 da Lei de Comércio de 1974, instrumento que permite a aplicação de sanções unilaterais em caso de irregularidades.

A defesa do Brasil sustenta que não há violação das normas internacionais e que as políticas adotadas são legítimas. O país é acusado pelos EUA de adotar práticas desleais no comércio digital, com destaque para o Pix, tarifas de importação, fiscalização anticorrupção, proteção à propriedade intelectual, com menção à Rua 25 de Março, em São Paulo, mercado de etanol e desmatamento ilegal. O processo segue agora para uma audiência pública marcada para os dias 2 e 3 de setembro, em Washington.

Já no cenário externo, os agentes financeiros concentram as atenções no encontro entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky. O presidente dos EUA se reúne em Washington com o presidente da Ucrânia e líderes europeus em busca de uma possível solução para a guerra na Ucrânia, que já dura mais de três anos e meio.

No último pregão, a reunião entre Trump e Vladimir Putin, no Alasca, elevaram a tensão no mercado. O encontro terminou após o fechamento, na sexta, e sem avanços por um cessar-fogo. Zelensky sinalizou pela primeira vez, ontem, abertura para negociar a partir da linha de frente atual, movimento visto como uma possível flexibilização. Ainda assim, o presidente ucraniano reafirmou que não aceitará ceder territórios, embora analistas vejam a fala como um possível ponto de partida para concessões, diante do impasse militar e da pressão internacional.

A expectativa pela reunião repercute nos mercados. Investidores monitoram qualquer sinal de cessar-fogo ou acordo, que poderia impactar fortemente o mercado de commodities, moedas e ações.