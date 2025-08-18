Amanda Klein: Sem Bolsonaro, direita se movimenta para 2026

Com Jair Bolsonaro (PL) inelegível, nomes do campo da direita seguem se movimentando para herdar o espólio político do ex-presidente na disputa das eleições em 2026, analisou a apresentadora Amanda Klein no Mercado Aberto de hoje, no Canal UOL.

Só nesse fim de semana houve dois movimentos de candidatíssimos ao pleito do ano que vem. Romeu Zema, governador de Minas, lançou seu nome à Presidência da República, em São Paulo, pelo Novo. Mas nem precisou fingir que é pra valer. Questionado pelos repórteres, admitiu que pode abrir mão de concorrer se o ex-presidente Bolsonaro pedir.

Já outro candidato, com mais chance de chegar à reta final, fez um movimento mais discreto em um almoço privado para a elite do empresariado no condomínio de campo mais luxuoso do Interior Paulista.

Claro que estou falando de Tarcísio de Freitas, o nome que mais empolga a Faria Lima, mas é visto de soslaio e com bastante desconfiança pelo clã bolsonarista.

Amanda Klein

Do outro lado, na esquerda, dia sim outro também, Lula sobe no palanque em defesa da soberania. Na vida real, empresários e trabalhadores preocupados esperam a regulamentação do programa de socorro.

É preciso definir critérios de elegibilidade e prioridades. Condições concretas que farão os empresários avaliarem como vão passar pela tempestade para chegar do outro lado. Amanda Klein

O Mercado Aberto vai ao ar de segunda a sexta-feira no UOL às 8h, com apresentação de Amanda Klein, antecipando os principais movimentos do mercado financeiro.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: